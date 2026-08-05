Синдром самозванца официально помолодел. Молодые специалисты значительно чаще своих старших коллег считают, что их нынешних навыков недостаточно для успешной карьеры в ближайшие три—пять лет. К таким выводам пришли аналитики hh.ru, опросившие более 3 тыс. российских соискателей и поделившиеся результатами с «Инком».

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И главный дефицит молодых специалистов — вовсе не знания, а уверенность в том, что этих знаний достаточно.

Феномен самозванца — это психологический феномен, при котором человек, несмотря на объективные достижения и признание своих компетенций, испытывает стойкое ощущение, что не заслуживает успеха, объясняет свои достижения внешними факторами (например, удачей или случайностью) и опасается, что окружающие рано или поздно обнаружат его «некомпетентность». В научной литературе чаще используют именно такой термин, не называя его «синдромом», поскольку это не психическое расстройство.

По данным hh.ru, чем моложе соискатель, тем чаще он сомневается, что сможет построить успешную карьеру с тем набором компетенций, который у него уже есть. Среди респондентов-зумеров более половины (53%) волнуются, что нынешних навыков им не хватит для профессионального развития уже в ближайшие три—пять лет.

С возрастом эта тревога постепенно снижается. В группе 25–34 лет нехватку компетенций для будущей карьеры отмечают уже 41% опрошенных, среди миллениалов — 35%, лишь 30% 45–54 летних сомневаются в своих компетенциях, а среди специалистов старше 55 лет таких только 29%.

Не менее показательно участники исследования оценили и свою текущую квалификацию. Если среди самых молодых респондентов лишь 57% уверены, что имеющихся навыков достаточно для сегодняшней работы или учебы, то среди россиян старше 55 лет так считают уже 82%.

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Получается любопытный эффект. Пока молодой специалист проходит курсы, получает сертификаты и боится что-то упустить, его более опытный коллега, вероятно, уже понял, что идеального набора компетенций все равно не существует.

При этом исследование не уточняет, каких именно навыков, по мнению респондентов, им не хватает. Аналитики не спрашивали участников, идет ли речь о профессиональных знаниях, управленческих компетенциях, работе с искусственным интеллектом или других навыках.

Что это значит для бизнеса

Для работодателей результаты исследования — напоминание, что сегодня конкурировать приходится не только зарплатами, но и ощущением профессионального роста. Молодые сотрудники, оказывается, куда чаще сомневаются в своих компетенциях, чем принято думать, и, что более очевидно, ожидают от компании понятных карьерных ориентиров, обучения и обратной связи. Там, где развитие становится частью корпоративной культуры, выше шансы не только привлечь специалистов, но и удержать их: уверенность в собственных силах, как показывает исследование, приходит вместе с опытом.

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