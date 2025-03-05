По данным «РБК», один из крупнейших производителей книг в России, издательство АСТ выпустит новую книгу польского писателя Анджея Сапковского из цикла «Ведьмак». Продажи стартуют уже в апреле.

«Перекресток воронов» — первый более чем за десять лет новый роман из цикла о ведьмаке Геральте. Предыдущая часть серии «Сезон гроз» была опубликована в 2013 году, однако, автор не раз отмечал, что планирует продолжить наполнять цикл приквелами и рассказами.

Книга появится в магазинах в апреле 2025 года. Перевел текст Вадим Кумок, работавший над предыдущей частью саги, а также несколькими произведениями американского фантаста Филипа Дика.

АСТ обладает статусом эксклюзивного издателя книг Сапковского в России с 1996 года. Там сообщили, что суммарный тираж его кпроизведений составил более 2,8 млн экземпляров.

Интересно, что по итогам первого полугодия 2023 года Сапковский занимал 18 строчку в топ-20 самых издаваемых в России авторов по версии Российской книжной палаты.

В Польше новая часть серии «Ведьмак» вышла в конце ноября 2024 года. Тогда же стало известно, что АСТ заинтересовано в получении прав на официальное издание в России.

«Перекресток воронов» рассказывает предысторию основного сюжета. Геральт только покидает стены крепости Каэр Морхен, где проходил обучение, и начинает жить в человеческом мире.

«Будущий Белый Волк еще очень молод, уверен в себе и полон надежд, но за каждым поворотом его караулит беда, окликая хриплым вороньим карканьем», — гласит аннотация к русскоязычному изданию.

Стоит отметить, что в 2022 году польская компания CD Projekt, разработавшая цикл игр, основанный на саге о ведьмаке, приостановила продажи своей продукции в России и Белоруссии.

Третья часть игры под названием «Дикая охота» вышла в 2015 году и стала одной из самых коммерчески успешных игр в истории:. Только в год выхода CD Projekt заработала $212 млн при бюджете проекта $32 млн.

К 2023 году было продано 75 млн официальных копий игры. В декабре 2024 года CD Projekt анонсировала релиз четвертой части.

Стриминговый сервис Netflix, снявший экранизацию цикла, также ушел из страны. В 2017 году он приобрел права на экранизацию серии книг о ведьмаке.

Главного героя в проекте сыграл известный по роли Супермена Генри Кавилл. В четвертом сезоне его сменит Лиам Хемсворт. Сервис сообщил о закрытии сериала после выхода пятого сезона.

Помимо основного сериала Netflix также снял «Происхождение» об истории появления самого первого ведьмака и два аниме-фильма «Кошмар волка» и «Сирены глубин».

Ранее аналитики сервиса Superjob выяснили, как россияне коротают время по дороге на работу. Оказалось, что каждый третий из опрошенных читает книги.