Компания Aldar Properties PJSC, крупнейший застройщик Абу-Даби, отмечает рост спроса на жилье, сообщает Bloomberg. Он в значительной степени вызван интересом со стороны иностранных покупателей. По словам председателя совета директоров Aldar и члена исполнительного совета Абу-Даби Мохамеда Аль Мубарака, компания увеличила количество новых проектов с 2-3 в год в 2008 до 14 в 2024 году.

По его словам, план развития компании вырос в 8 раз. Он отмечает, что этому способствует увеличение числа зарубежных покупателей из Азии и Европы. Доля международных клиентов в компании выросла с 11% в 2021 году до 30% в 2024 году.

Абу-Даби вложил $10 млрд, чтобы привлечь экспатов для проживания в городе и стимулирования туризма. Столица ОАЭ также вкладывает миллиарды в строительство огромных тематических парков, пятизвездочных отелей, роскошных домов, спортивных комплексов и элитных офисных небоскребов, поскольку власти города стремятся диверсифицировать экономику и удовлетворить запросы таких мировых финансовых гигантов, как Brevan Howard Asset Management и Kirkoswald Asset Management Грега Коффи, которые открыли свои представительства в эмирате.

Аль Мубарак, который также является председателем Департамента культуры и туризма Абу-Даби, заявил, что для удовлетворения спроса необходимо на 60% увеличить количество гостиничных номеров. Для этого, по его словам, в ближайшие 5 лет в столице потребуется построить 20 тыс. номеров.

В эмирате наблюдается резкий рост числа туристов даже в традиционно спокойные летние месяцы, когда температура воздуха поднимается выше 45°C. Это объясняется тем, что большинство достопримечательностей находятся в закрытых помещениях. Аль Мубарак отмечает, что в прошлом году в городе побывало около 5,3 млн туристов. В этом году ожидается, что столицу посетят посетят более 6 млн человек.

«Всегда бытовало мнение, что когда здесь наступает лето, становится слишком жарко, и все уезжают, — сказал он. — Напротив, это лето стало самым оживленным с точки зрения количества туристов за всю историю нашего развития».

Абу-Даби планирует построить арену Sphere, которая позволит проводить концерты и другие представления. Строительство аналогичного проекта в Лас-Вегасе обошлось примерно в $2,3 млрд.

Ранее пресс-служба заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко заявила, что туристические поездки по регионам Сибири с января по сентябрь 2024 года увеличились на 15,3%. Среди иностранных туристов самыми популярными стали регионы Дальнего Востока — Республика Саха (Якутия), Амурская область и Хабаровский край.