Министр обороны Великобритании Джон Хили объявил о масштабной военной реформе. В ее рамках будет создано новое киберведомство с бюджетом £1 млрд.

Хили считает, что современные военные конфликты все чаще переходят в цифровую плоскость. «Клавиатура стала новым оружием войны», — заявил Хили во время выступления в штаб-квартире кибервойск в Коршеме.

Новое ведомство объединит существующие киберподразделения, включая Национальную киберсилу — совместный проект Минобороны и Центра правительственной связи GCHQ. Основной задачей станет как защита от кибератак, так и проведение наступательных операций.

Ключевым элементом модернизации станет создание к 2027 году системы «Цифровая сеть поражения». Эта платформа на основе искусственного интеллекта позволит интегрировать системы ВМФ, ВВС и сухопутных войск.

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Генерал сэр Джеймс Хокенхалл, который возглавит новое командование, подчеркнул, что «побеждает тот, кто быстрее внедряет инновации и эффективнее использует цифровые технологии».

Параллельно запускается программа Cyber Direct Entry по ускоренной подготовке киберспециалистов. Это ответ на участившиеся атаки на британские компании, включая Marks & Spencer и Harrods, а также на удвоение количества «значимых для национальной безопасности» кибератак за последние полгода.