Сооснователь Andreessen Horowitz и инвестор в xAI и OpenAI Марк Андриссен заявил, что искусственный интеллект (ИИ), способный решать любые задачи, тем не менее не сможет заменить именно его профессию, пишет The Business Insider. Он называет венчурное инвестирование «искусством», требующим интуиции, хотя эксперты указывают на уязвимость этой роли для автоматизации.

Андриссен назвал ИИ «философским камнем» и «универсальным решением проблем». В то же время он заявил, что венчурный инвестор — «вечная» профессия, неподвластная искусственному интеллекту.

По его мнению, выбор перспективных стартапов требует человеческой интуиции и не поддается алгоритмам. Андриссен утверждает, что успех венчурных инвесторов связан с «неосязаемым вкусом», а не научным анализом, что делает их незаменимыми.

Эксперты сомневаются в ценности венчурных инвесторов, отмечая, что они часто финансируют знакомых, преимущественно белых мужчин, а успешные компании могли бы процветать и без их участия.

Так, журналист BI Адам Роджерс подчеркивает что история полна примеров автоматизации различных профессий. Большие языковые модели отлично выявляют закономерности в данных, что может автоматизировать выбор стартапов.

«Безумная эвристика „черного ящика“ венчурного фонда на основе ИИ может отдавать предпочтение таким вещам, как „польза для человечества“. Что, если он начнет галлюцинировать на тему „перераспределения богатства?“», — иронизирует Роджерс.

Ранее компания Dataiku установила, что 94% генеральных директоров считают советы ИИ в бизнесе лучше решений членов совета директоров. Еще 89% руководителей выразили уверенность, что ИИ способен разработать более качественный стратегический план, чем целая команда управленцев.