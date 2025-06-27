Венеция стала свидетелем поистине королевской свадьбы, где Джефф Безос и Лорен Санчес устроили праздник с бюджетом, достигающим $56 млн. По данным местных властей, эта сумма в тысячу раз превышает средние расходы на свадьбу в США.

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Торжество началось с прибытия десятков частных самолетов в венецианский аэропорт, в то время как по знаменитым каналам города курсировали роскошные яхты с именитыми гостями. Среди приглашенных замечены Опра Уинфри, Ким Кардашьян, Иванка Трамп и другие звезды первой величины.

Организация свадьбы в уникальных условиях Венеции потребовала особого подхода и значительных затрат. Транспортировка гостей и оборудования по водным артериям города увеличила расходы втрое по сравнению с традиционными локациями.

Аренда эксклюзивных площадок, включая остров Сан-Джорджо и исторический Арсенал, а также усиленные меры безопасности с патрулированием на гидроциклах стали важными составляющими этого грандиозного бюджета.

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Однако столь помпезное торжество не осталось без критики. Активисты движения No Space for Bezos, обыгрывающего название космической компании миллиардера, организовали серию протестов. Экологи из Greenpeace вывесили баннеры с обвинениями в уклонении от налогов, подчеркивая растущее социальное неравенство.

Несмотря на протесты, итальянские власти высоко оценили экономический эффект от мероприятия. Министр туризма Даниэла Сантанче подчеркнула, что глобальный медиарезонанс обеспечит Венеции беспрецедентную рекламу и значительный рост туристического потока в ближайшие годы.

Эта свадьба стала исключением из привычной для Безоса сдержанности в публичных проявлениях. Основатель Amazon, чье состояние оценивается в $231 млрд, традиционно избегает показной роскоши. Однако его бракосочетание с бывшей телеведущей Санчес превратилось в поистине королевское событие, затмившее даже знаменитую свадьбу Джорджа Клуни и Амаль Аламудин в 2014 году, которая обошлась «всего» в $12 млн.