Верховный суд России разъяснил нюансы гарантийных обязательств застройщиков: они распространяются не только на первых владельцев, но и на последующих собственников жилых помещений. Однако это будет применяется только в том случае, если подтверждено, что жилье использовалось для личного проживания, а не с целью получения прибыли.

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В основе решения Судебной коллегии по экономическим спорам ВС России лежало разбирательство между застройщиком и компанией-правопреемником, которая приобрела дом с существенными строительными дефектами. Судьи установили, что пятилетний гарантийный срок начинается с момента передачи объекта и сохраняет свою силу при последующих сделках купли-продажи.

Право на защиту сохраняется даже при обращении в суд после истечения гарантийного срока, если сам дефект был обнаружен в течение этого периода.

Сложность может быть в том, чтобы доказать своевременную фиксацию дефекта. Новые собственники часто сталкиваются с такой проблемой, в частности, особую сложность представляет документальное подтверждение момента выявления недостатков, отмечают эксперты.

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Выходом в этой ситуации может стать внимательность при процедуре приемки. Все недостатки сразу следует зафиксировать, составить подробные письменные претензии с приложением фото- и видеоматериалов. В случаях серьезных конструктивных недостатков специалисты советуют проводить независимую строительную экспертизу.

В то же время практика создания застройщиками специальных юридических лиц под каждый проект становится затем препятствием для реального взыскания убытков. После завершения строительства и истечения основных гарантийных сроков такие компании часто становятся банкротами, оставляя потребителей без возможности компенсации.

Таким образом, собственники жилья смогут опираться на решение ВС России, но чтобы эффективно отстаивать права людей, необходимы будут дополнительные изменения в законодательство и более строгий контроль за деятельностью строительных компаний. Пока же следует тщательно документировать все этапы сделки и со всей ответственностью подходить к фиксации выявленных в жилье недостатков.