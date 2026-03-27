В марте 2026 года российские туристы стали вдвое чаще бронировать отдых на отечественных курортах по сравнению с прошлым годом, сообщили в Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ). Наибольший рост пришелся на Сочи, Анапу и Геленджик.

В «Яндекс Путешествиях» доля бронирований внутри страны достигла 86%, увеличившись на 7 процентных пунктов за месяц. В Azimut Hotels также отмечают рост загрузки на южных направлениях.

Резкого скачка цен на внутреннем рынке не произошло. По данным OneTwoTrip, средняя стоимость ночи в Адлере этим летом составит 11,2 тыс. руб. (+5% к прошлому году), в Сочи — 12,4 тыс. (-4%). В «Островке» объясняют это тем, что туристы чаще выбирают бюджетные варианты. В Анапе цены выросли на 31% (до 11 тыс.), что в сервисе связывают с восстановлением после прошлогоднего падения из-за экологической ситуации.

Причины перераспределения спроса

В АТАГ связывают рост спроса на российские курорты с обострением конфликта на Ближнем Востоке. В Azimut Hotels полагают, что ключевую роль сыграли раннее планирование летнего отдыха и подорожание зарубежных направлений. По данным Level. Travel, минимальная стоимость туров в Египет с февраля выросла на 17% (с 95–96 тыс. до 112 тыс. руб.), Таиланд подорожал на 15% (до 144 тыс.), Вьетнам — на 12% (до 159 тыс.). Турция осталась на прежнем уровне — от 74 тыс. руб.

Кроме этого, на рынок влияет логистический кризис: в середине марта Росавиация продлила ограничения на полеты через Иран и Израиль, недоступны для транзита ближневосточные хабы (Дубай, Абу-Даби, Доха). По оценкам Ассоциации туристических организаций России, путешественники потеряли около трети стыковочных маршрутов. Ежегодно через эти аэропорты следовало порядка 700 тыс. россиян. Авиакомпании прокладывают обходные маршруты, что увеличивает затраты. По данным Freightos, на некоторых направлениях цены на билеты выросли на 82%.

Потери туроператоров и падение продаж

3 марта Минэкономразвития рекомендовало приостановить продажи туров в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Оман, Катар и Саудовскую Аравию. По оценке вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, потери туроператоров составили около 7 млрд руб. Вице-президент АТОР Артур Мурадян сообщил, что в марте продажи на майские праздники снизились на 30–40% по сравнению с февралем. По данным сети «Слетать.ру» (около 400 агентств), с 11 по 20 марта продажи зарубежных туров упали на 16% год к году.

В середине марта власти разрешили туроператорам использовать средства из фондов персональной ответственности (ФПО) для возврата денег туристам. 17 крупных компаний заявили о намерении воспользоваться этой возможностью.

Альтернативные зарубежные направления

При этом спрос на заграничные поездки не исчез. В начале марта количество бронирований за рубеж выросло на 13% год к году, сообщили в «Островке». Наиболее заметный рост показали Греция (в 1,7 раза), Китай (+35%), Абхазия (+20%), Марокко и Южная Корея (+18%). В «Яндекс Путешествиях» фиксируют увеличение бронирований в Турцию (+21%), Таиланд (+23%) и Китай (+43%).

По данным OneTwoTrip, среди конкретных локаций выделяются Банг-Тао на Пхукете (рост в 2,6 раза), Касабланка (+70%), Сараево (+67%), Маскат (+62%), Макао (в 1,5 раза), Афины (+45%) и Валенсия (+44%).

Организованный турпоток в страны Ближнего Востока практически остановился. Как отметил Дмитрий Горин, в 2025 году из России в этот регион выехало 2,5 млн человек, из которых около 1,5 млн приобрели пакетные туры.



Директор АТАГ Александр Брагин заявил, что если ситуация на Ближнем Востоке затянется, спрос на внутренние направления может вырасти еще сильнее. В Минэкономразвития ранее оценили потери турбизнеса в 7 млрд руб. Участники рынка сходятся во мнении, что ключевым фактором успеха в предстоящем сезоне станет гибкость компаний — способность быстро перестраивать продуктовую линейку и адаптировать ценовую политику.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.