Доля работающих удаленно среди покупателей новостроек в Московском регионе за четыре года выросла с 12% до 17%. При этом такие покупатели не только чаще рассматривают недвижимость как инвестицию, но и предъявляют к жилью другие требования: выбирают большие кухни-гостиные, виды из окон, озелененные дворы и готовы жить дальше от центра ради более доступной цены, следует из исследования группы «Самолет».

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Удаленная занятость постепенно перестает быть экзотикой для рынка недвижимости. Если в 2022 году работающие из дома составляли лишь 12% потенциальных покупателей жилья, то к середине 2026 года их доля достигла 17%.

При этом инвестиции остаются не главной причиной покупки жилья для этой аудитории. Большинство удаленных сотрудников приобретают квартиры для улучшения жилищных условий — своих или членов семьи. Однако инвестиционный интерес у них действительно выше среднего: 18% рассматривают недвижимость как вложение капитала.

В большинстве случаев это не расчет на быструю перепродажу и рост стоимости объекта. Среди удаленных сотрудников 15% покупают жилье, чтобы затем сдавать его в аренду, и только 3% рассчитывают заработать на перепродаже.

Среди удаленных сотрудников, покупающих жилье как инвестицию, чаще всего представлены специалисты из строительства и недвижимости — 23%. Далее идут ИТ и финансовый сектор — по 17%, образование и наука — 9%.

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Одновременно меняются и требования к самим квартирам. Работающие из дома заметно чаще обращают внимание на большие кухни-гостиные (37%), красивые виды из окон (36%) и наличие гардеробных (24%).

Интересно, что классический образ удаленщика, мечтающего сбежать из мегаполиса в лесную глушь с ноутбуком, исследование не подтверждает. Для половины таких покупателей важна близость метро или железнодорожной станции, а для 53% — транспортная доступность района. При этом расстояние до центра Москвы волнует лишь 8% респондентов.

Еще одна особенность удаленных сотрудников — повышенное внимание к окружающей среде. Они чаще других покупателей обращают внимание на озеленение территории (56%), общественные пространства для общения (33%), качество освещения (32%), наличие зеленых зон (37%) и общий уровень благоустройства жилого комплекса (30%).

Вероятно, причина проста: если офис находится дома, то двор, прогулочные маршруты и общественные пространства становятся частью повседневной среды, а не местом, через которое проходят утром и вечером по пути на работу.

Что это значит для бизнеса

Исследование показывает, что рынок жилья постепенно адаптируется под покупателей, для которых квартира стала одновременно домом, рабочим местом и инвестиционным активом. Для девелоперов это означает смещение спроса от квадратных метров к качеству среды: благоустройство, виды из окон, общественные пространства и продуманные планировки начинают конкурировать с традиционными преимуществами вроде близости к центру. А для компаний, работающих с недвижимостью, — сигнал о том, что аудитория удаленных сотрудников уже достаточно велика, чтобы влиять на продуктовые решения всего рынка.

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