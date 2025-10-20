Китайская компания Unitree Robotics представила новую модель человекоподобного робота — Unitree H2, которая, по заявлениям разработчиков, открывает новое поколение бионных машин. Презентация сопровождалась видео, где робот выполняет сложные танцевальные и боевые движения, демонстрируя высокую устойчивость и гибкость движений.

Unitree Robotics

Unitree H2 ростом около 1,8 м и весом порядка 70 кг, то есть сопоставимо по размерам с человеком. Робот получил 31 подвижный сустав, что почти на пятую часть больше, чем у предыдущей версии. Это позволило добиться более плавных и естественных движений, а также точного баланса при ходьбе, прыжках и других динамических задачах.

Внешне H2 максимально приближен к человеческому облику: разработчики снабдили его анатомически пропорциональными конечностями и корпусом, а также более «живыми» элементами дизайна. В компании обратили внимание, что проект нацелен не только на лабораторные испытания, но и на реальное применение — в сфере обслуживания, логистики, демонстраций и даже развлечений.

Unitree Robotics

Запуск H2 свидетельствует о стремлении Unitree выйти за рамки специализированных платформ и конкурировать с мировыми лидерами робототехники, включая Boston Dynamics и Tesla, активно развивающих направление гуманоидов.

Новая модель продолжает линейку разработок компании, начатую с компактного G1 и более доступного R1, однако именно H2 позиционируется как шаг к созданию полнофункционального гуманоидного ассистента. Выход этой версии совпал с активным ростом инвестиций в китайскую робототехнику: в стране появляются новые заводы и исследовательские центры, а разработчики все чаще делают ставку на интеграцию искусственного интеллекта и бионики.