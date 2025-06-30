В Пекине состоялось уникальное спортивное событие — футбольный матч среди роботов в формате 3 на 3. В турнире приняли участие четыре команды из трех ведущих китайских университетов. Ранее «Инк» уже рассказывал об этих соревнованиях.

Главная особенность матча заключалась в том, что роботы действовали без какого-либо вмешательства человека. Каждое их движение, от перемещения по полю до удара по мячу, управлялось исключительно алгоритмами искусственного интеллекта. Системы ИИ анализировали игровую ситуацию в реальном времени, принимая решения о тактике и взаимодействии с партнерами по команде.

Проблема, которую решают подобные соревнования, — это развитие и тестирование сложных систем автономного принятия решений в динамичной и непредсказуемой среде. Футбол является идеальной площадкой для этого, так как требует от роботов не только индивидуальных навыков, таких как ходьба и удар, но и способности к командной работе, стратегическому планированию и быстрой реакции на действия соперника.

Победителем турнира стала команда THU Robotics из Университета Цинхуа. Их роботы продемонстрировали наилучшую координацию и тактическую подготовку. Мероприятие привлекло большое внимание как специалистов, так и широкой публики, показывая, насколько далеко продвинулись технологии в создании автономных гуманоидных систем.

Такие события имеют большое значение для будущего робототехники. Технологии, отработанные на футбольном поле, могут быть применены в самых разных сферах: от логистики и производства до поисково-спасательных операций. Соревнования стимулируют здоровую конкуренцию между исследовательскими группами и ускоряют внедрение передовых разработок в реальную жизнь.

Ранее китайская компания Unitree провела первую в мире серию боксерских поединков среди человекоподобных роботов. Все андроиды в том соревновании управлялись дистанционно операторами-людьми.