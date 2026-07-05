Рост безработицы среди молодых работников в США в последние годы связан прежде всего с общим сокращением числа вакансий, а не с распространением искусственного интеллекта. К такому выводу пришли исследователи Федерального резервного банка Сент-Луиса Уильям Роджерс III и Элис Кассенс, проанализировавшие рынок труда работников 18–24 лет с апреля 2023 года по конец 2025 года.

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По данным исследования, безработица в этой возрастной группе за указанный период выросла на 2,9 процентного пункта на фоне общего дефицита рабочих мест. Влияние смещения спроса работодателей в сторону сотрудников с навыками работы с ИИ оказалось значительно скромнее — оно добавило к росту безработицы только 1,1 процентного пункта.

Авторы исследования отмечают, что с апреля 2023 года темпы найма в целом замедлились, и именно молодые работники, особенно новички на рынке труда, приняли на себя основной удар этого охлаждения.

По их оценке, ИИ создает дополнительное препятствие для трудоустройства выпускников вузов, но эффект от него остается меньше, чем от общего сокращения числа открытых вакансий.

Отдельно исследователи подчеркивают: после учета общего спроса на труд ухудшения показателей для работников 25–64 лет не зафиксировано. Это, по мнению авторов, подтверждает ключевой тезис работы — именно молодые и неопытные работники первыми ощущают на себе последствия замедления найма.

При более детальном разложении эффектов дефицит вакансий и смещение спроса в сторону ИИ-навыков добавили к безработице молодежи 2,2 и 1,7 процентного пункта соответственно, что говорит о сокращении разрыва между двумя факторами.

Полученные данные согласуются с более ранними наблюдениями о сужении возможностей трудоустройства для самых молодых работников. Согласно майскому анализу данных Бюро статистики труда США, проведенному компанией Challenger, Gray & Christmas, число новых рабочих мест для подростков этим летом ожидается на уровне 790 тыс., что ниже показателя прошлого года в 801 тыс. — и без того самого слабого летнего сезона занятости подростков за 77 лет наблюдений ведомства.

На фоне сложной ситуации с трудоустройством растет доля молодежи, самостоятельно осваивающей новые навыки: по данным опроса Express Employment Professionals, о самообучении онлайн сообщили 66% представителей поколения Z — против 50% миллениалов, 35% представителей поколения X и 20% бумеров. При этом исследователи указывают, что схожую стратегию одновременно используют слишком многие представители одного поколения, что снижает ее эффективность как способа выделиться среди соискателей.

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