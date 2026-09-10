ИИ-агенты все ближе к тому, чтобы самостоятельно совершать покупки и оплачивать их вместо человека. Чтобы платежные системы могли распознавать таких помощников, понимать, от чьего имени они действуют, и оценивать связанные с ними риски, Visa, Mastercard и Ant International начали разрабатывать общий подход к их проверке.

Aakash Dhage, Unsplash

Проект получил название Know-Your-Agent («Знай своего агента»). Его цель — создать общий механизм, который позволит платежным сетям, электронным кошелькам, платформам ИИ-агентов и маркетплейсам распознавать цифровых помощников и проверять, кто стоит за их действиями.

При этом единых правил допуска для всех участников не будет. Общие принципы должны помочь системам распознавать проверенных агентов, но каждая платежная сеть сохранит собственные процедуры проверки, оценки рисков и принятия решений.

Необходимость в такой системе возникла по мере развития агентской коммерции. Пока ИИ в основном помогает человеку искать товары, сравнивать предложения и выбирать подходящий вариант. Теперь технологии движутся к следующему этапу — агент сможет самостоятельно оформить покупку и провести оплату от имени пользователя.

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Вместе с этим возникает новый вопрос безопасности: платежной системе нужно понимать, кто инициировал операцию и действительно ли ИИ действует с разрешения пользователя. Общие принципы идентификации должны позволить проверять агента даже тогда, когда в покупке участвуют разные платежные сети, кошельки и платформы.

При разработке Know-Your-Agent компании будут опираться на уже созданные технологии. У Visa есть Trusted Agent Protocol, у Mastercard — Verifiable Intent, а у Ant International — Agentic Mobile Protocol. Теперь компании хотят найти общие принципы, которые позволят этим подходам работать вместе.

По оценке участников проекта, общий подход позволит сервисам реже создавать отдельные интеграции для каждого партнера и повторно проверять одного и того же ИИ-агента. Это должно снизить расходы и ускорить запуск новых сервисов, в которых агенты смогут самостоятельно проводить платежи.

Работу над общим подходом компании ведут в рамках BuildFin.ai — отраслевой платформы, организованной Денежно-кредитным управлением Сингапура (MAS). Она объединяет финансовые организации, технологические компании и исследователей для разработки и масштабирования решений на основе ИИ в финансовой сфере.

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