Россияне осенью готовы тратить на поддержание здоровья до 30 тыс. рублей. 27% опрошенных «Выберу.ру» планируют покупать витамины и биодобавки, 24% — сдавать анализы, еще 21% — обращаться к психотерапевту. В исследовании приняли участие 3 тыс. человек. Подробности — в распоряжении «Инка».

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На витамины и биодобавки респонденты рассчитывают потратить 2–7 тыс. руб. Анализы, по их оценкам, обойдутся в 7–30 тыс. руб. Среди тех, кто собирается посещать психотерапевта, 64% планируют делать это один-два раза в неделю. Остальные 36% рассматривают такой визит как разовую меру. Стоимость одного сеанса участники опроса оценивают в 3–8 тыс. руб.

При этом 28% россиян не собираются осенью предпринимать ничего из перечисленного. Среди немедицинских способов поддержки здоровья наиболее популярны контроль питания и прогулки — их выбрали 28% и 21% соответственно. Еще 19% намерены внимательнее следить за режимом сна, 14% — заниматься закаливанием, 11% — посещать бани и термы, 7% — чаще заниматься спортом.

На выбор стратегии влияет возраст. Участники младше 35 лет на 20 п. п. чаще респондентов 35–45 лет делают ставку на питание и режим дня, а не на платные обследования и биодобавки.

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Дополнительные расходы на самочувствие связаны и с досугом. Согласно исследованию Regions Development, проведенному среди 1,5 тыс. москвичей в возрасте от 20 до 55 лет, 52,4% считают развлечения рядом с домом одним из лучших способов справиться с осенней хандрой. На втором месте оказались прогулки по набережным и паркам у воды — 48,1%, на третьем — короткие поездки за город, которые выбрали 42,7% участников.

Еще 38,9% москвичей назвали способом эмоциональной перезагрузки посещение спа-центров, бань, терм и бассейнов. Спорт и фитнес выбрали 28,6%, походы в театры, на выставки и концерты — 25,3%, встречи с друзьями в кафе и ресторанах — 22,4%. Шопинг оказался менее востребованным способом борьбы с осенней хандрой — его выбрали 19,1%.

Опросы показывают, что осенью россияне делают ставку не только на медицинскую профилактику. В расходы на поддержание самочувствия входят также питание, сон, физическая активность и досуг. При этом жители крупных городов все чаще выбирают способы отдыха, которые можно получить рядом с домом, без длительных поездок.

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