Компания VK анонсировала выпуск новой версии собственной языковой модели Diona, предназначенной для генерации и обработки текстов. Ключевыми особенностями обновления стали повышенная эффективность и расширенные функциональные возможности, пишет «Коммерсант».

Новая версия Diona демонстрирует значительный рост сложности: количество параметров модели увеличилось в 1,5 раза и теперь составляет от 4 до 30 млрд, что позволяет отнести ее к среднему сегменту мирового рынка ИИ.

По оценкам источника «Ъ», затраты на разработку могли составить от 500 до 800 млн рублей, хотя официально компания эту информацию не комментирует. Эксперты предполагают, что для снижения стоимости VK использовала гибридный подход, комбинируя дообучение открытых моделей с собственными наработками и инфраструктурой.

Практические преимущества и критика

Несмотря на возросшую сложность, обновленная модель требует меньше вычислительных ресурсов, что уже позволило компании снизить нагрузку на инфраструктуру и ускорить внутренние процессы. Модель лучше справляется с инженерными задачами, генерацией и суммаризацией текстов, а ее контекстное окно расширено до 32 тыс. токенов, что достаточно для работы с многостраничными документами или объемной деловой перепиской.

Однако независимые эксперты отмечают, что по мировым меркам эти показатели не являются революционными, а сама модель, хотя и становится более универсальной, остается в нижнем диапазоне параметров по сравнению с флагманскими разработками, исчисляющимися сотнями миллиардов параметров.

Планы на будущее и экспертные оценки

В перспективе VK планирует развивать Diona в сторону мультимодальности, наделив ее способностью анализировать видео, аудио и изображения для усиления рекомендательных и поисковых алгоритмов в своих сервисах.

Однако отраслевые специалисты скептически оценивают эти амбиции, указывая, что создание мультимодальных моделей требует принципиально иной архитектуры и значительных ресурсов.

По их мнению, на реализацию таких планов у компании может уйти от двух до трех лет, поскольку даже мировые лидеры только начинают активно осваивать это направление, а проблема доступности необходимого оборудования остается острой.