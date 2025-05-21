Холдинг VK объявил о комплексном обновлении платформы «Ответы Mail», существующей с 2006 года. Как сообщили представители компании, сервис получил полностью переработанную архитектуру, обновленный дизайн и расширенный функционал, включая возможность публикации фото, видео и проведения опросов.

Фото: РБК

Изначально запущенный как «социальный поисковик», сервис за 19 лет существования накопил значительную базу знаний: пользователи задали 175 млн вопросов и получили 1,2 млрд ответов. По данным на январь 2025 года, ежемесячная аудитория платформы составляет 38,6 млн человек, демонстрируя рост на 26% по сравнению с 2024 годом.

Руководитель проекта Ольга Клочкова подчеркивает, что современные пользователи ценят не только точные ответы, но и живое общение, разнообразие мнений и эмоциональную поддержку. В обновленной версии появились три формата публикаций: «Мнения» для личного опыта, «Знания» для конкретных ответов и «Истории» для развернутых материалов.

Эксперты рынка отмечают, что VK рассчитывает увеличить годовую выручку сервиса до 400 млн руб. к 2026 году. Помимо традиционной рекламной модели рассматриваются дополнительные способы монетизации, включая платную персонализацию профилей и расширенную аналитику.

Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает обновление своевременным, но отмечает необходимость улучшения модерации и поисковой оптимизации. По его мнению, интеграция искусственного интеллекта могла бы усилить позиции платформы.

Аналитики сходятся во мнении, что сервис сохранит свою нишевую аудиторию, но существенного расширения пользовательской базы вряд ли достигнет. Как отмечает Денис Кусков из TelecomDaily, для выхода на заявленные финансовые показатели платформе потребуется несколько лет последовательного развития и привлечения новой аудитории.