Минцифры России отдало компании «ВК Цифровые технологии» (входит в VK) контракт на обслуживание автоматизированных рабочих мест (АРМ) госслужащих. Чиновникам предоставят защищенную коммуникационную платформу на базе VK Teams, которая с июля 2025 года охватит до 600 тыс. пользователей из более чем 60 госведомств.

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В отличие от традиционных контрактов с фиксированной суммой, в этом случае используется модель оплаты по факту потреблённых услуг. Формально стоимость одного рабочего места зафиксирована на уровне 24 руб. 46 коп., при этом общий бюджет может достигать 680,4 млн руб. Такая схема позволяет министерству оплачивать только реально используемые ресурсы, не превышая установленный лимит.

Система АРМ ГС разрабатывается с 2021 года в рамках курса на импортозамещение. К весне 2024 года она была внедрена в 54 федеральных органах власти и использовалась более чем 500 тыс. госслужащих. Платформа функционирует в полностью изолированном контуре, что должно обеспечить защищенную коммуникацию между ведомствами.

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Контракт охватывает не только поддержку текущей инфраструктуры, но и масштабирование сервиса, расширение функциональности и адаптацию под потребности новых пользователей. Основное внимание уделяется стабильности работы системы, безопасности передаваемых данных и бесперебойному доступу к коммуникационным сервисам.

Технические параметры контракта включают централизованное обновление программного обеспечения, администрирование и мониторинг работы платформы. Также предусмотрено сопровождение пользователей и развитие функционала в рамках действующего контурного решения.

Контракт заключен в соответствии с требованиями законодательства о госзакупках и предполагает выполнение работ в установленный срок с учетом специфики эксплуатации в ведомственных ИТ-средах.