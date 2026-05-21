VK пересмотрела прогноз на 2026 год после роста финансовых показателей в первом квартале. Согласно представленному 21 мая отчету, компания теперь рассчитывает получить по итогам года более 24 млрд руб. операционной прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) вместо прогнозировавшихся ранее 20 млрд руб.

EBITDA — один из главных показателей здоровья бизнеса. Он помогает оценить, сколько компания зарабатывает непосредственно на операционной деятельности, без учета долговой нагрузки, налогов и бухгалтерских особенностей.

За январь—март выручка VK выросла на 6% — до 37,6 млрд руб. Операционная прибыль выросла быстрее — на 27%, до 6,4 млрд руб.

Но главный сигнал для рынка — структура роста.

Самым быстрорастущим направлением стали технологии для бизнеса. Выручка VK Tech увеличилась на 59% и достигла 4,3 млрд руб. Основной вклад внесли корпоративные сервисы совместной работы, облачные продукты и инструменты обработки данных.

Особенно быстро росли сервисы по модели подписки, и повторяющаяся выручка VK Tech увеличилась на 85%, достигнув 87% всех доходов направления. Проще говоря, бизнес все чаще не покупает ИТ-решение один раз, а платит регулярно за доступ к цифровой инфраструктуре.

VK отдельно выделяет развитие корпоративного искусственного интеллекта. В апреле компания объединила ИИ-сервисы в единое направление и запустила платформу для создания корпоративных ИИ-агентов внутри защищенного контура компаний. Уже в первом квартале новое направление принесло 185 млн руб. выручки.

Второй заметный драйвер — образовательные технологии.

Выручка платформ «Учи.ру» и «Тетрика» выросла на 23% — до 2,5 млрд руб., а операционная прибыль всего сегмента увеличилась сразу на 85%. В компании связывают это с устойчивым спросом на детское обучение и объединением аудиторий образовательных платформ.

При этом рекламный бизнес растет несколько спокойнее. Так, доходы от интернет-рекламы крупного бизнеса увеличились на 4%, а видеореклама внутри контента — на 28%.

Еще один важный для рынка сигнал — снижение долговой нагрузки: чистый долг VK на конец апреля сократился до 62 млрд руб. Для сравнения: в конце 2024 года показатель достигал 187 млрд руб., а к концу 2025 года снизился до 82 млрд руб., чистый убыток был 25 млрд. руб. За четыре месяца компания сократила долг еще на 20 млрд руб.

Аудитория экосистемы VK тоже продолжает расти. Среднесуточная аудитория сервисов достигла 87,8 млн пользователей, а время, которое люди проводят внутри продуктов компании, увеличилось на 29% год к году. В среднем пользователь проводит в экосистеме около 80 минут в день.

Что это значит для бизнеса

Большие технологические компании все меньше зависят от рекламы как единственного источника денег.

Рост сейчас дают подписные модели, облачные сервисы, корпоративное ПО, ИИ-инструменты и образование. Для рынка это сигнализирует о том, что бизнес-модель «продаем только аудиторию рекламодателям» постепенно уступает модели «строим инфраструктуру, за которую компании и пользователи готовы платить регулярно».

