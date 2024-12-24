VK запустила инициативу по публикации программного обеспечения (ПО) с открытым кодом, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании. В OpenVK будут доступны IT-системы и продукты, инструменты, библиотеки для разработчиков, а также модели искусственного интеллекта.

В частности, в открытом исходном коде будут доступны:

Tarantool — платформа для создания высоконагруженных приложений для крупных компаний;

StatsHouse — система визуализации данных для мониторинга;

VKUI — дизайн-система для создания удобных интерфейсов.

Кроме того, доступны модели ИИ и библиотеки для их создания, такие как модель для синтеза речи, которая позволяет придать искусственной речи «правильные эмоциональные оттенки» при озвучке текста нейросетями.

По словам технического директора бизнес-группы «Социальные платформы и медиаконтент» VK Сергея Ляджина, инициатива OpenVK способствует обмену знаниями и опытом между профессионалами IT-отрасли и направлена на поддержку и развитие сообщества разработчиков, предоставляя им доступ к передовым технологиям и инструментам.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года 110 тыс. студентов прошли обучение на программах VK Education. Всего за год платформа охватила свыше 220 тыс. студентов образовательных курсов и участников интеллектуальных состязаний, что на 16% больше, чем годом ранее.