В Подмосковье решили не ждать, пока зима снова застанет всех врасплох, и отправила на борьбу со снегом… искусственный интеллект. Сервис «Яндекс Вектор» теперь сам составляет маршруты для снегоуборочной техники и дворников, распределяет задания и подсказывает водителям, куда повернуть, если сугроб внезапно вмешался в планы. Всего в зимнем фронте участвуют более 4 тыс. единиц техники и свыше 10 тыс. исполнителей. Подробности — в распоряжении «Инка».

Freepik

Вместо традиционного решения «поеду туда, где больше всего белого» мастера смены теперь будут использовать ИИ, который разбивает районы на участки и предлагает оптимальные пути. Маршруты рассчитываются так, чтобы техника меньше наматывала лишние километры, а на топливо тратила только то, что действительно нужно. В итоге уборка становится быстрее, а за смену удается закрыть больше задач.

Особое преимущество — умение ориентироваться не только по дорогам, но и по тротуарам. Обычные навигаторы считают, что трактор — это автомобиль. «Яндекс Вектор» знает, что трактор еще и пешеход. Мастер-человек ставит точки на карте, а ИИ сам прокладывает кратчайший путь, учитывая обстановку на улице. Если оператор немного отклонится от маршрута, система корректно намекнет: «Поверните назад, вы пропустили кусок тротуара».

Летом и осенью технология уже прошла проверку в пилотном режиме: система строила маршруты для подметальных и поливальных машин. За это время было создано более 12 тыс. маршрутов, выполнено свыше 89 тыс. заданий, и, по данным регионального министерства коммунального хозяйства, эффекты впечатляют: эффективность выросла на 20%, а холостой пробег и расход топлива упали на 17%.

В ближайшие сезоны ИИ научится учитывать еще больше факторов: погоду, тип работ, загруженность техники и сезонные пики. Мастеру останется только отметить зоны уборки — алгоритм сам соберет их в один маршрут без бесполезных разворотов и блужданий. Система уже доступна всем службам в Московской области, а позже ее смогут внедрить и другие регионы.

Хотя проект рассчитан на коммунальные службы, подход ИИ давно обкатан в других отраслях. В банках такие системы обрабатывают значительную часть первичных запросов, а в логистике и ретейле алгоритмы давно занимаются маршрутизацией и планированием — иногда точнее, чем опытные диспетчеры.