Китайская технологическая компания ByteDance, которой принадлежит TikTok, начала предварительные переговоры с банками о привлечении офшорного кредита на сумму около $20 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с обсужденим сделки.

Claudio Schwarz, Unsplash

Если сделка состоится, кредит может стать крупнейшим офшорным заимствованием в истории ByteDance. Предварительно обсуждается срок в три года с возможностью продлить его еще на два года.

Возможное заимствование связывают с растущими расходами ByteDance на искусственный интеллект. Компания наращивает инвестиции в вычислительную инфраструктуру, закупку чипов и сотрудничество с их производителями и другими технологическими поставщиками.

ByteDance стремится обеспечить себе стабильный доступ к вычислительным мощностям в условиях глобальной гонки в сфере ИИ. Обучение и работа современных моделей требуют значительных вычислительных ресурсов, а доступ к передовым чипам стал одним из главных условий развития таких продуктов.

ByteDance входит в число крупнейших технологических компаний Китая и считает ИИ одним из ключевых направлений дальнейшего роста. Помимо TikTok, она развивает собственные нейросетевые продукты, генеративные модели, технологии обработки данных и облачную инфраструктуру.

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