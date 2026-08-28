С 1 сентября крупнейшие российские банки должны предоставить клиентам доступ к операциям с цифровым рублем, однако владельцы iPhone могут не получить новую функцию в мобильных приложениях к этой дате. Банкам пока не удается опубликовать в App Store обновления с нужным модулем, рассказали «Ведомостям» источники в финансовых организациях и среди разработчиков.

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Одна из технических проблем связана с требованиями Банка России к сертифицированным средствам криптографической защиты. По словам источника «Ведомостей», для веб-сервисов и устройств на Android необходимые решения уже существуют, а продукта, который одновременно соответствовал бы требованиям регулятора и подходил для приложений на iOS, пока нет.

Вторая проблема возникает на этапе модерации в App Store. Опрошенные изданием разработчики утверждают, что российские стандарты криптозащиты и обращения к инфраструктуре Банка России позволяют определить банковское происхождение приложения даже при нейтральном названии. Apple также может анализировать код, сетевые запросы, аккаунт разработчика и его предыдущие сборки, после чего отклонить обновление, связанное с банком под санкциями. Точный механизм проверки компания не раскрывает.

Отдельного приложения для цифрового рубля нет. Счет открывается на платформе Банка России, а доступ к нему пользователь получает через мобильный или интернет-банк. Нужный модуль встраивается в обычное банковское приложение, поэтому App Store отклоняет не отдельную функцию, а всю новую сборку. Банк России указывает, что владельцы iPhone смогут пользоваться цифровыми рублями при наличии актуальной версии приложения, но именно ее появление к 1 сентября источники «Ведомостей» считают маловероятным.

С Android ситуация яснее. ВТБ сообщил, что его клиенты смогут открыть счет цифрового рубля в приложении «ВТБ Онлайн» версии 20.16 и выше. РСХБ пообещал запустить функцию 1 сентября, а банк «Россия» — предоставить ее в ABR Direct. Все три заявления касались версий для Android: о готовности аналогичных приложений для iOS банки не сообщали, продолжая искать решение вместе с регулятором.

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Основным запасным вариантом могут стать веб-версии банков: по данным «Ведомостей», некоторые кредитные организации уже позволяют открывать цифровые кошельки и проводить операции через браузер. Эксперты также допускают установку актуального приложения сотрудником банка в офисе или через курьера, но пока это лишь возможный, а не общедоступный сценарий. Еще один обходной путь перестал работать 26 августа: пользователи iMazing потеряли возможность восстанавливать приложения банков, которые раньше уже загружались с их Apple ID.

Отдельно ВТБ оценил заявленный интерес к новой форме денег. В августовском опросе 62% респондентов сообщили, что готовы попробовать операции с цифровым рублем после начала его широкого внедрения. Открыть счет сразу согласились 27%, еще 34% предпочли бы сначала встретить такой способ оплаты в обычном магазине. При этом исследование не показывает, какая доля заинтересованной аудитории пользуется iPhone.

По мнению 44% опрошенных, цифровой рубль прежде всего будут использовать для оплаты товаров и услуг, а также налогов, пошлин и штрафов. Получение государственных выплат отметили 41%, переводы между людьми — 39%. Самым распространенным ожидаемым преимуществом оказалось отсутствие или снижение комиссий за платежи и переводы — этот вариант выбрали 59% участников.

Получать зарплату в цифровых рублях согласились бы 66% участников исследования, но без дополнительных условий — только 16%. Еще 43% ожидали бы бонусов или других преимуществ, а 7% приняли бы такой вариант, если бы его выбрали работодатель или государство. При этом использование цифрового рубля остается добровольным: Банк России подчеркивает, что счета не будут открываться автоматически, а выплаты нельзя переводить в новую форму без согласия получателя. В опросе ВТБ участвовали 1,5 тыс. человек от 18 до 65 лет из городов с населением более 100 тыс. жителей, поэтому его результаты отражают заявленные предпочтения этой выборки, а не доказанный спрос среди всех россиян.

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