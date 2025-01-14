Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана (АРРФР) ввело ограничение на срок действия платежных карт для нерезидентов. Теперь он составит 12 месяцев с момента выпуска. С 2022 по 2024 год почти 695 тыс. россиян получили карты банков страны.

Пресс-служба АРРФР сообщила, что «установлены ограничения по сроку действия платежных карточек для нерезидентов Республики Казахстан — 12 месяцев». Решение принято в целях предотвращения использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков и цифровых активов.

В АРРФР уточнили, что новые правила не распространяются на уже действующие платежные карты. Также сделано исключение по сроку действия карт для бизнесменов, дипломатов и инвесторов.

В конце декабря 2024 года посольство Казахстана в России предупредило, что республика с 1 января 2025 года приостанавливает выдачу иностранным гражданам индивидуального идентификационного номера (ИИН) через загранучреждения.

Он был необходим в том числе для открытия счета в банке Казахстана. Получить ИНН теперь можно только лично обратившись в Центр обслуживания населения на территории Казахстана.

Ранее Telegram-канал MarketOverview сообщил, ссылаясь на Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, что с 2022 по 2024 год почти 695 тыс. россиян, имеющих ИИН, могли получить карты местных банков.

Ранее аналитики выяснили, какие способы оплаты россияне используют за границей. Оказалось, что наряду с наличными туристы все чаще расплачиваются картами зарубежных банков. Каждый пятый россиянин уже открыл счет в другой стране.