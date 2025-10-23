Власти задумались оставить в законопроекте освобождение от НДС для продажи российского программного обеспечения с 2026 года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве. Документ с отменой освобождения от налогов уже был принят Госдумой в первом чтении 22 октября.

Freepik

Возможность удаления спорной нормы стала предметом обсуждения в правительстве в последние дни. Курирующий цифровую сферу вице-премьер Дмитрий Григоренко активно поддержал просьбу ИТ-сектора о сохранении действующего освобождения. Из обсуждений сложилось мнение, что введение налога недостаточно прорабатывалось Минфином с отраслью, после чего премьер-министр поручил дополнительно изучить вопрос.

Глава Минфина Антон Силуанов при рассмотрении законопроекта в среду заявил, что ведомство готово доработать вопрос об отмене льготы — взвесить аргументы и найти решения ко второму чтению. По данным собеседников издания, норму с высокой вероятностью удалят соответствующей поправкой после окончания обсуждения.

Основным аргументом в дискуссиях стала системная значимость ИТ для технологической независимости и цифровой трансформации экономики — от промышленности до госуправления. ИТ-ассоциации предупреждали, что общие потери бюджета при росте налоговой нагрузки могут достичь 46,5 млрд руб., что почти вдвое превышает ожидаемые Минфином дополнительные доходы в 25 млрд руб. Компаниям грозили рост долгов, банкротства или отток программистов из страны.

Причина пересмотра решения — в специфике затрат разработчиков ПО. У них основные расходы приходятся на фонд оплаты труда, а входящего НДС для вычета практически нет, в отличие от обычного бизнеса с затратами на создание продукта. При этом НДС пришлось бы платить полностью, объяснил высокопоставленный собеседник издания в правительстве.

Возможный отказ от введения НДС не отменяет другую меру повышения нагрузки: увеличение льготных ставок страховых взносов для ИТ до 15% (с 7,6%) с сумм выше 2,97 млн руб. на 2026 год останется в поправках к Налоговому кодексу.