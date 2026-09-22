Российские компании смогут получить налоговые льготы на расходы по защите объектов от беспилотников. Правительство планирует внести необходимые поправки уже этой осенью, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Под льготы хотят подвести покупку защитных систем и восстановление поврежденной инфраструктуры.

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Для отдельных предприятий такие расходы могут доходить до 1 млрд руб., рассказали «Ъ FM» представители отрасли. Пока бизнес оплачивает из собственных средств установку защитного оборудования, проектирование и восстановление поврежденных объектов.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) впервые предложил компенсировать бизнесу такие затраты еще в прошлом году, но тогда Минфин инициативу не поддержал. Летом 2026 года РСПП вновь поднял этот вопрос и направил правительству новый пакет предложений. После этого первый вице-премьер Денис Мантуров поручил ведомствам подготовить механизм снижения налоговой нагрузки для компаний, которые тратятся на защиту своих объектов.

По словам вице-президента Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Елены Дыбовой, особенно ощутимы дополнительные траты для нефтегазовых предприятий, производственных площадок и складов. Деньги, которые компании направляют на безопасность, в других условиях могли бы пойти на инвестиционные проекты.

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Стоимость защиты зависит от самого объекта и выбранной технологии. По словам гендиректора «Систем механической защиты» Дмитрия Дорофеева, одна только защитная сетка стоит около 300 руб. за кв. м. Однако ее необходимо закрепить на каркасе и опорах, поэтому комплексная защита одного трансформатора может обойтись примерно в 5 млн руб.

Расходы начинаются еще до установки самой защиты. По словам гендиректора «Завода габионных конструкций» Владимира Когана, сначала необходимо обследовать объект, найти уязвимые элементы и разработать техническое решение. Для крупных предприятий такие работы вместе с защитными конструкциями могут стоить десятки и сотни миллионов рублей.

Сложности возникают и с учетом защитного оборудования. Сейчас компаниям не всегда понятно, как отражать в бухгалтерской отчетности расходы на отдельные системы, включая средства радиоэлектронного подавления, радиолокационное оборудование и дроны-перехватчики. По словам гендиректора «RuDrones. Беспилотные технологии» Дмитрия Дацыкова, новые правила должны снять эту неопределенность и упростить учет таких расходов.

Одновременно власти обсуждают и другие меры поддержки пострадавшего бизнеса. В начале сентября генпрокурор Александр Гуцан предложил временно освободить от проверок малые предприятия, объекты которых подверглись атакам беспилотников.

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