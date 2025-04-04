Минцифры и аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко обсуждают отсрочку по уплате налога на прибыль и другие меры поддержки для IT-компаний, поставляющих свои продукты за рубеж. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник на профильном рынке. С 2025 года ставка по этому налогу для IT-организаций составляет 5% (ранее она была нулевой).

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Обсуждение мер поддержки IT-решений, в том числе для их экспорта, изданию подтвердили представители министерства и аппарата Григоренко. Они указали, что окончательное решение по конкретным мерам пока не принято.

По словам, директора по развитию международного бизнеса ГК Softline Александра Рожкова, обсуждение было инициировано в связи с возможным возвращением иностранных конкурентов на российский рынок.

Опрошенные РБК эксперты отметили позитивное влияние инициативы на положение отечественных IT-компаний. Она улучшит ликвидность российских организаций в этой сфере и даст им дополнительный стимул, утверждают они.

Однако, по словам некоторых специалистов, компании могут столкнуться с проблемами на этапе подтверждения экспорта, если его порядок не будет четко определен. Так, сегодня все производители поставляют продукцию дистрибьюторам, которые уже проводят экспортно-логистические операции. Таким образом, в бухгалтерском учете производителей продукции экспортные отгрузки не прослеживаются, пояснил изданию глава комитета по экспорту Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Олег Кравчук.

По данным ассоциации «Руссофт», экспорт российского программного обеспечения в 2024 году впервые за три года показал положительную динамику, увеличившись на 6,6%, до $5 млрд. Президент ассоциации Валентин Макаров сообщил РБК, что по итогам этого года рост зарубежных поставок станет еще заметнее.

Среди основных направлений экспорта он назвал страны СНГ, Юго-Восточной Азии, Магриба и Ближнего Востока (Алжир, Бахрейн, Египет, Палестина, Израиль и др.), а также Африки и Латинской Америки.

Ранее эксперты назвали вполне вероятным возвращение в скором времени иностранных IT-гигантов, что может поставить под угрозу развитие российского профильного рынка. Среди компаний, которые могут первыми вернуться в Россию, специалисты назвали Microsoft, Intel и AMD, а также Cisco, Samsung и Dell.