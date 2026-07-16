Водные паузы, которые ФИФА ввела на матчах чемпионата мира 2026 года из-за экстремальной жары, могут остаться в футболе и после завершения турнира. Как пишет Sports Business Journal, медиакомпании, футбольные лиги и вещатели уже рассматривают дополнительные трехминутные остановки как одну из важных тем будущих переговоров о продаже телеправ. Причиной стала их высокая коммерческая отдача.

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Изначально трехминутные паузы в каждом тайме объяснялись заботой о здоровье игроков. Однако для телевещателей они превратились в дополнительный рекламный инвентарь. Во время чемпионата американские телеканалы получили возможность продавать рекламные блоки в матчах, где раньше их просто не существовало. По оценкам отраслевых экспертов, только на этих паузах американский правообладатель смог заработать сотни миллионов долларов дополнительной рекламной выручки.

Теперь рынок обсуждает, должны ли такие остановки стать частью будущих контрактов на медиаправа. Даже если обязательные водные паузы не закрепятся во всех турнирах, они уже изменили представление вещателей о том, сколько коммерческого времени можно встроить в футбольную трансляцию без изменения продолжительности матча.

Однако у этой идеи есть и противники. Игроки и тренеры признают необходимость остановок во время жары, однако часть футбольного сообщества опасается, что коммерческий интерес начнет влиять на спортивный регламент. Критики уже называют водные паузы первым шагом к дальнейшей «американизации» футбольных трансляций — с более длинными перерывами и дополнительными рекламными возможностями.

Для ФИФА эта дискуссия вряд ли завершится вместе с чемпионатом мира. Основная часть турнира 2030 года пройдет в Испании, Португалии и Марокко, а ЧМ-2034 примет Саудовская Аравия. В зависимости от сроков проведения и выбранных городов организаторы обоих чемпионатов могут вновь столкнуться с жаркой погодой. Поэтому вопрос о паузах останется актуальным не только с медицинской, но и с коммерческой точки зрения.

Что это значит для бизнеса

История с водными паузами показывает, как климатические ограничения могут создавать новые источники дохода. Для вещателей это дополнительный рекламный инвентарь, который повышает ценность телеправ. Для брендов — еще одна возможность попасть в эфир во время самых рейтинговых матчей. А для организаторов спортивных турниров — аргумент в будущих переговорах с медиакомпаниями.

Если практика закрепится, футбольный рынок может получить новую бизнес-модель, в которой климатические требования перестанут быть исключительно расходом и превратятся в коммерческий актив. Для рекламодателей это означает появление новых премиальных рекламных слотов, а для правообладателей — дополнительные аргументы при продаже телевизионных прав на крупнейшие спортивные события.

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