Condé Nast объявило о назначении Хлои Маль новым руководителем редакционного контента американского Vogue, положив конец многонедельным слухам о том, кто сменит Анну Винтур на ключевой позиции в мире моды, пишет Financial Times.

Фото: Jamie McCarthy/Getty Images

39-летняя Маль, ранее возглавлявшая сайт Vogue.com, займет должность главы редакционного контента издания. В отличие от своей предшественницы она не станет главным редактором — этот пост уходит в прошлое вместе с эпохой Винтур.

Анна Винтур, которой сейчас 75 лет, сохранит свои глобальные позиции: она продолжит руководить всеми международными версиями Vogue и останется главным контент-директором Condé Nast, курируя издания Vanity Fair, The New Yorker, GQ и другие.

В компании отмечают, что новая корпоративная должность предполагает повседневное управление редакцией и адаптацию бренда к реалиям цифровой эпохи. «Время меняется, и Vogue должен оставаться лидером, раздвигающим границы. Хлоя уже доказала, что умеет сочетать уникальное наследие Vogue с его будущим», — сказала Винтур.

Читайте также Анна Винтур: путь от продавца в бутике до главы Condé Nast

Маль работает в журнале с 2011 года, начав с позиции редактора социальных сетей. В 2023 году она возглавила Vogue.com, а также стала соведущей подкаста The Run-Through. Под ее руководством онлайн-аудитория удвоилась, а трафик вырос двузначными темпами благодаря проектам, таким как Met Gala и Vogue World.

Она также получила внимание медиа благодаря громким интервью, например с Лорен Санчес в преддверии ее свадьбы с основателем Amazon Джеффом Безосом. Дополняет ее биографию и «голливудский бэкграунд»: мать Маль — американская актриса Кэндис Берген, а отец — французский режиссер Луи Маль.

По словам экспертов, теперь перед Хлоей Маль стоит задача сохранить влияние Vogue и при этом привнести в бренд новое дыхание. «У Хлои безупречный вкус, ироничное чувство стиля и журналистский инстинкт. Она уже обновила Vogue.com, и именно такую энергию ждет бренд», — убежден Майкл Гринбаум, автор книги о Condé Nast Империя элиты.