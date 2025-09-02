Condé Nast объявило о назначении Хлои Маль новым руководителем редакционного контента американского Vogue, положив конец многонедельным слухам о том, кто сменит Анну Винтур на ключевой позиции в мире моды, пишет Financial Times.
39-летняя Маль, ранее возглавлявшая сайт Vogue.com, займет должность главы редакционного контента издания. В отличие от своей предшественницы она не станет главным редактором — этот пост уходит в прошлое вместе с эпохой Винтур.
Анна Винтур, которой сейчас 75 лет, сохранит свои глобальные позиции: она продолжит руководить всеми международными версиями Vogue и останется главным контент-директором Condé Nast, курируя издания Vanity Fair, The New Yorker, GQ и другие.
В компании отмечают, что новая корпоративная должность предполагает повседневное управление редакцией и адаптацию бренда к реалиям цифровой эпохи. «Время меняется, и Vogue должен оставаться лидером, раздвигающим границы. Хлоя уже доказала, что умеет сочетать уникальное наследие Vogue с его будущим», — сказала Винтур.
Маль работает в журнале с 2011 года, начав с позиции редактора социальных сетей. В 2023 году она возглавила Vogue.com, а также стала соведущей подкаста The Run-Through. Под ее руководством онлайн-аудитория удвоилась, а трафик вырос двузначными темпами благодаря проектам, таким как Met Gala и Vogue World.
Она также получила внимание медиа благодаря громким интервью, например с Лорен Санчес в преддверии ее свадьбы с основателем Amazon Джеффом Безосом. Дополняет ее биографию и «голливудский бэкграунд»: мать Маль — американская актриса Кэндис Берген, а отец — французский режиссер Луи Маль.
По словам экспертов, теперь перед Хлоей Маль стоит задача сохранить влияние Vogue и при этом привнести в бренд новое дыхание. «У Хлои безупречный вкус, ироничное чувство стиля и журналистский инстинкт. Она уже обновила Vogue.com, и именно такую энергию ждет бренд», — убежден Майкл Гринбаум, автор книги о Condé Nast Империя элиты.