Изначально Volkswagen (VW) планировал закрыть три завода из-за снижения продаж автомобилей, но решил сэкономить другими способами, в частности, сокращая производственные мощности и отказываясь от найма новых сотрудников.

Немецкий автоконцерн Volkswagen достиг соглашения с профсоюзом по сокращению производственных мощностей. Ранее в октябре совет объявил о намерении закрыть как минимум три завода в Германии, а также сократить зарплаты на 10% с заморозкой повышения на ближайшие два года. Однако подписанное соглашение гарантирует, что заводы останутся открытыми, увольнений не будет, и коллективный договор сохранится в долгосрочной перспективе.

Лидер производственного совета VW Даниэла Кавальо отметила, что ежегодная экономия в размере €4 млрд будет достигнута другими мерами. Стороны согласовали, что на пяти заводах Volkswagen в Германии мощность будет уменьшена на 734 тыс. единиц продукции в год. Параллельно с этим планируется сокращение 35 тыс. рабочих мест к 2030 году. Однако, как подчеркивается в сделке, это не приведет к массовым увольнениям. Концерн прекратит набор новых работников, ввиду с естественным уходом на пенсию старых сотрудников. Кроме того, компания сократит прием стажеров на постоянную работу.

Планы Volkswagen по закрытию заводов были оправданы снижением продаж автомобилей в Европе. Концерн стал реализовывать примерно на 500 тыс. автомобилей в год меньше, чем до пандемии, что заставило задуматься о закрытии трех своих заводов. Всего у Volkswagen в Германии насчитывается десять предприятий. В ответ на эти планы работники заводов начали проводить забастовки, выражая свое недовольство по поводу сокращений.

В 2022 году Volkswagen покинул российский рынок, несмотря на наличие собственного производства в стране. В июле на калужском заводе концерн начал выпуск автомобилей (каких не уточнялось). В начале декабря президент Владимир Путин отметил, что Volkswagen мог бы получать «отличную выручку» от продажи своей продукции и компонентов на российском рынке.

Кроме этого, продажи автомобилей Volkswagen значительно упали в Китае, который был самым прибыльным рынком для концерна; за пять лет продажи сократились почти вдвое. Это связано с развитием сегмента недорогих электромобилей (например, марки BYD). В связи с этим немецкому концерну приходится разрабатывать более доступные электрические автомобили, чтобы конкурировать с китайскими брендами, которые стремятся выйти на рынок Европы.

Porsche SE, главный акционер Volkswagen, предупредил, что может снизить стоимость своей доли в крупнейшем автоконцерне Европы на сумму до €20 млрд ($21 млрд), что стало последним признаком того, как кризис расходов VW подорвал веру инвесторов в автопроизводителя.