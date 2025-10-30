Концерн Volkswagen Group столкнулся со значительными финансовыми трудностями в третьем квартале, продемонстрировав чистый убыток в размере 1,072 млрд евро, что представляет собой резкий контраст по сравнению с прибылью в 1,56 млрд евро, зафиксированной в аналогичном периоде предыдущего года, пишет Spiegel.

Основной причиной столь существенного ухудшения финансовых показателей стали серьезные проблемы внутри дочерней компании Porsche AG.

Кумулятивный эффект негативных факторов проявился и в результатах за первые девять месяцев 2024 года, когда чистая прибыль концерна сократилась более чем на 60% — с 8,8 до 3,4 млрд евро.

Согласно заявлению финансового директора Арно Антлица, основное влияние оказали чрезвычайные расходы в размере 7,5 млрд евро, которые включали в себя последствия повышения тарифов, фундаментальную корректировку продуктовой стратегии Porsche. Только стратегические корректировки и списания в Porsche обошлись концерну в 4,7 млрд евро.

Финансовый директор отметил, что без учета этих исключительных факторов рентабельность концерна составила бы 5,4%, что он охарактеризовал как «приличный показатель в текущих экономических условиях».

Несмотря на финансовые проблемы, Volkswagen смог продемонстрировать рост по ключевым операционным показателям: выручка за девять месяцев увеличилась на 0,6% до 239 млрд евро, а объем поставок вырос на 1,2% до 6,6 млн автомобилей.

Ранее Porsche уже сообщала о рекордно низких финансовых результатах в третьем квартале, столкнувшись с многомиллиардными затратами, связанными с пересмотром стратегии расширения производства двигателей внутреннего сгорания. Это привело к убыткам почти в млрд евро только в третьем квартале, а за девять месяцев чистая прибыль после уплаты налогов сократилась на почти 96%.

Позитивная динамика основного бренда и структурные преобразования

На фоне трудностей Porsche основной бренд Volkswagen демонстрирует признаки восстановления. Операционная рентабельность продаж основного бренда незначительно увеличилась до 2,3% за девять месяцев, что стало результатом реализации программы жесткой экономии, предусматривающей сокращение десятков тысяч рабочих мест.

В конце 2024 года компания и профсоюз после продолжительных переговоров достигли соглашения о программе восстановления основного бренда, которая предполагает сокращение более 35 тыс. рабочих мест к 2030 году, что составляет почти четверть от общего числа сотрудников в Германии.

Рост продаж и региональные различия

В операционном плане концерн демонстрирует положительную динамику: в третьем квартале было отгружено 2,2 млн автомобилей, что на 1% превышает показатель прошлого года. Значительный вклад в этот рост внесли повышенные продажи электромобилей, а также успешные показатели дочерних компаний Škoda и Seat.

Продажи электромобилей выросли на 33% по всей группе, достигнув доли в более чем 10% от общего объема продаж. Однако региональная динамика остается неоднородной: в то время как на рынках Европы наблюдается улучшение показателей, в Северной Америке и Китае зафиксировано снижение продаж, что указывает на сохраняющиеся вызовы на ключевых для концерна рынках.