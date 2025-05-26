Шведский автопроизводитель Volvo Car AB, входящий в китайский концерн Geely, объявил о значительном сокращении персонала в рамках комплексной программы оптимизации затрат. Компания планирует сократить около 3 тыс. рабочих мест по всему миру, что составляет примерно 7% от общего числа сотрудников, которое на данный момент насчитывает 43,8 тыс. человек.

Фото: Бин Гуан/Bloomberg

Основная часть сокращений придется на Швецию, где расположена штаб-квартира компании и основные производственные мощности. Здесь планируется сократить 1,2 тыс. постоянных сотрудников. Еще с 1 тыс. позиций снимут внешних консультантов, большинство из которых также работают в Швеции. Оставшиеся сокращения коснутся других международных рынков.

Компания ожидает, что расходы на реструктуризацию составят значительную сумму — до 1,5 млрд шведских крон (примерно $140 млн). Эти затраты будут отражены в финансовой отчетности за второй квартал 2025 года.

Решение о сокращениях было принято на фоне резкого ухудшения финансовых показателей. В первом квартале 2025 года операционная прибыль Volvo Car сократилась на 60% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это падение стало результатом снижения глобального спроса на электромобили, ужесточения торговых барьеров и общего замедления темпов роста автомобильного рынка.

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Генеральный директор Хокан Самуэльссон (74 года), который пользуется полной поддержкой основателя Geely Ли Шуфу, инициировал масштабную программу оптимизации на 18 млрд шведских крон. Уже произошли кадровые перестановки — был назначен новый финансовый директор. Компания также планирует предоставить больше автономии региональным подразделениям в Китае и США, чтобы быстрее реагировать на локальные рыночные условия и предпочтения потребителей.

Несмотря на негативный характер новости, акции Volvo Car AB на Стокгольмской бирже выросли на 4,9% после объявления о сокращениях. Однако с начала года бумаги компании потеряли около четверти своей стоимости, что отражает обеспокоенность инвесторов положением дел в автопроме.

Это не первое сокращение персонала в Volvo Car. В 2023 году компания уже объявляла о возможном сокращении 1,3 тыс. офисных работников в Швеции, но в итоге сократила около 700 позиций. Нынешние меры являются более масштабными и системными.

Эксперты отмечают, что подобные решения отражают общемировую тенденцию в автомобильной промышленности, где производители вынуждены адаптироваться к быстро меняющимся рыночным условиям, технологическим изменениям и ужесточающейся конкуренции, особенно в сегменте электромобилей.

Ранее японский автопроизводитель Nissan объявил о закрытии семи заводов и сокращении 20 тыс. рабочих мест после крупнейшего за 25 лет годового убытка в 670,9 млрд иен ($4,5 млрд). Компания также уменьшит производственные мощности с 3,5 млн до 2,5 млн автомобилей в год.