Шведский автопроизводитель Volvo Car AB, входящий в китайский концерн Geely, объявил о значительном сокращении персонала в рамках комплексной программы оптимизации затрат. Компания планирует сократить около 3 тыс. рабочих мест по всему миру, что составляет примерно 7% от общего числа сотрудников, которое на данный момент насчитывает 43,8 тыс. человек.
Основная часть сокращений придется на Швецию, где расположена штаб-квартира компании и основные производственные мощности. Здесь планируется сократить 1,2 тыс. постоянных сотрудников. Еще с 1 тыс. позиций снимут внешних консультантов, большинство из которых также работают в Швеции. Оставшиеся сокращения коснутся других международных рынков.
Компания ожидает, что расходы на реструктуризацию составят значительную сумму — до 1,5 млрд шведских крон (примерно $140 млн). Эти затраты будут отражены в финансовой отчетности за второй квартал 2025 года.
Решение о сокращениях было принято на фоне резкого ухудшения финансовых показателей. В первом квартале 2025 года операционная прибыль Volvo Car сократилась на 60% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это падение стало результатом снижения глобального спроса на электромобили, ужесточения торговых барьеров и общего замедления темпов роста автомобильного рынка.
Генеральный директор Хокан Самуэльссон (74 года), который пользуется полной поддержкой основателя Geely Ли Шуфу, инициировал масштабную программу оптимизации на 18 млрд шведских крон. Уже произошли кадровые перестановки — был назначен новый финансовый директор. Компания также планирует предоставить больше автономии региональным подразделениям в Китае и США, чтобы быстрее реагировать на локальные рыночные условия и предпочтения потребителей.
Несмотря на негативный характер новости, акции Volvo Car AB на Стокгольмской бирже выросли на 4,9% после объявления о сокращениях. Однако с начала года бумаги компании потеряли около четверти своей стоимости, что отражает обеспокоенность инвесторов положением дел в автопроме.
Это не первое сокращение персонала в Volvo Car. В 2023 году компания уже объявляла о возможном сокращении 1,3 тыс. офисных работников в Швеции, но в итоге сократила около 700 позиций. Нынешние меры являются более масштабными и системными.
Эксперты отмечают, что подобные решения отражают общемировую тенденцию в автомобильной промышленности, где производители вынуждены адаптироваться к быстро меняющимся рыночным условиям, технологическим изменениям и ужесточающейся конкуренции, особенно в сегменте электромобилей.
Ранее японский автопроизводитель Nissan объявил о закрытии семи заводов и сокращении 20 тыс. рабочих мест после крупнейшего за 25 лет годового убытка в 670,9 млрд иен ($4,5 млрд). Компания также уменьшит производственные мощности с 3,5 млн до 2,5 млн автомобилей в год.