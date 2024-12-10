Беспокойство по поводу финансов свойственно многим. Но если человек переживает о деньгах, даже если на счету круглая сумма, это может указывать на серьезную психологическую патологию — денежную дисморфию. Аджи Эванс, финансовый психотерапевт и автор книги «Feel Good Finance», рассказала в беседе с CNBC, когда человеку стоит задуматься о своем отношении к деньгам.

«Денежная дисморфия — это ощущение, что ваше финансовое положение отличается от реальности», — говорит Эванс. По ее словам, это становится проблемой, когда искаженное восприятие финансов нарушает повседневную жизнь. Если человек чувствует, что начинает изолироваться из-за ощущения нехватки денег, даже когда счет не пустует, — это тревожный сигнал.

Общение с друзьями или другие занятия ради досуга важны для психического здоровья, а самоизоляция может привести к дальнейшей эскалации негативных и искаженных мыслей о денежном положении.

Если человеку кажется, что он имеет дело с денежной дисморфией, ему нужно сначала определить, какие внутренние убеждения о деньгах он имеет и откуда они могли взяться. Для этого Эванс советует задать себе несколько вопросов:

Приходилось ли мне в прошлом обходиться без денег?

Тратил ли я когда-нибудь слишком много и ставил ли себя в затруднительное финансовое положение?

Разве я не доверяю себе в вопросах денег?

Поскольку эта тема может вызывать эмоции, ответы на эти вопросы помогут человеку лучше понять, какие чувства лежат в основе его нынешних денежных привычек. После этого, по словам Эванс, необходимо осознать свое реальное финансовое положение.

Существует правило 50/30/20. По этой стратегии, человек должен откладывать 50% своей зарплаты на предметы первой необходимости, такие как жилье, еда и транспорт, затем 30% на «хотелки», а оставшиеся 20% — в подушку безопасности и пенсионные накопления.

Четкое понимание того, куда уходят деньги, поможет человеку выработать более реалистичный взгляд на свои финансы, говорит Эванс.Она отмечает, что очень важно осознавать реальность. Это поможет преодолеть старые шаблоны и перейти к новым, выгодным для человека.

Заработать состояние и обеспечить себя на всю жизнь можно даже на самой обычной работе. Так считает эксперт по поведенческим финансам Брэд Клонц. По его словам сумма процента, который нужно откладывать, зависит от того, насколько богатым хочет быть человек и как быстро достичь этой цели. Но он выступает за 30%, чтобы наверняка достичь цели быстрее.