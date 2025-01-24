Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, что около 28% россиян готовы согласиться на неофициальную зарплату. Этот показатель рекордно низкий за 16 лет. В ходе исследования были опрошены 1,6 тыс. экономически активных человек из всех округов страны.

«Сегодня лишь 28% россиян готовы согласиться на неофициальную зарплату. Это новый минимум за 16 лет исследований», — сообщили аналитики по результатам исследования.

При этом 47% опрошенных выступили против зарплат «в конвертах». Каждый четвертый респондент не определился с ответом.

Аналитики напомнили, что в феврале 2009 года на неофициальную зарплату были согласны 60% опрошенных, в марте 2013 года — 47%, в сентябре 2019 года — 43%, а в августе 2024 года — 33%.

В исследовании также отмечается, что мужчины практически в три раза чаще женщин соглашаются на заработок «в конвертах». Так, среди опрошенных, их оказалось 42% и 15%, соответственно.

Среди россиян с доходом от 100 тыс. руб. «серые» схемы выплат устраивают треть из них. Респонденты в возрасте до 45 лет потенциально согласны на зарплату в конверте в 27-28% случаев, но каждый второй — против. Среди россиян старше 45 лет 31% готовы получать зарплату «в конверте», а 37% — предпочитают официальные доходы.

Напомним, что за пять лет средняя зарплата в России выросла в номинальном выражении в 1,8 раза — до 84 тыс. руб. ВВП за этот период, по предварительным итогам 2024 года, увеличился со 110 трлн до 196 трлн руб., а в 2023 году, согласно второй оценке Росстата, доля россиян с доходами ниже границы бедности составила 8,3%.