В работе сайтов и приложений магазина «Вкусвилл» произошел масштабный сбой — пользователи не могут оформить доставку продуктов и просмотреть товары в каталоге.

Фото: скриншот из приложения «Вкусвилл»

Руководство «Вкусвилла» — российской розничной сети, специализирующаяся на продаже и доставке свежих и натуральных продуктов, отрицает вариант кибератаки. Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании, в интернет-сервисах произошел «внутренний сбой», но система не находится под угрозой и вскоре все процессы будут налажены. В пресс-службе также добавили, что офлайн-магазины работают в штатном режиме. Покупателям предложили немного подождать или сходить до ближайшего розничного магазина торговой сети.

28 июля авиакомпания «Аэрофлот» столкнулась с серьезным сбоем в работе информационных систем, что привело к массовым отменам рейсов. На следующий день начались сбои в работе крупной аптечной сети «Столички». Функционирование компании было парализовано, причиной была озвучена массированная хакерская атака. Вслед за информацией о коллапсе «Столички» последовали данные о технических сбоях у другой крупной аптечной сети «Неофарм», а также у «Почты России».