Аналитики «Домклик» вычислили разницу в ценах на вторичную недвижимость и готовое загородное жилье в регионах России. Выяснилось, что квартиры в городе стоят дороже. Разница в цене за 1 кв. м между вторичной и загородной недвижимостью составила 58,6%.

Самый значительный разрыв зафиксирован в Архангельской области — 64%. Следом идет Бурятия, где городские квартиры дороже домов на 63,1%.

В Иркутской области разница составила 61,1%, а в Мордовии — 60,7%. Москва заняла пятое место. В столице 1 кв. м в загородном доме стоит на 58,7% дешевле, чем в готовой квартире.

Также исследователи выделили регионы, в которых наблюдается минимальный разрыв между ценами на вторичное жилье и загородной недвижимостью. В этой категории в тройку лидеров вошли Адыгея (22,4%), Мурманская (24,6%) и Ивановская (24,9%) области.

К регионам с невысокой разницей в стоимости 1 кв. м относятся также Санкт-Петербург (30,6%), Карелия (31,3%) и Челябинская область (32,4%).

Напомним, что в скором времени из-за введения счетов эскроу произойдет индексация цен на загородную недвижимость. По прогнозам экспертов, рост составит 35–50% с учетом стоимости материалов на текущий момент.