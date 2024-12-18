В первой половине декабря 2024 года медианная цена 1 кв. м на вторичном рынке российских городов-миллионников составила 135 тыс. руб. Это на 0,2% больше ноябрьского показателя. В исследовании аналитиков сервиса «Яндекс Недвижимость» говорится, что эти показатели указывают на продолжение стагнации цен на вторичном рынке.

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров сообщил, что стагнация на рынке готового жилья, которая продолжается с начала лета, повлияла и на годовую динамику цен в мегаполисах. Средний рост стоимости 1 кв. м оказался на 6,1% ниже инфляционной динамики в этом году.

К концу осени было отмечено увеличение сроков экспозиции вторичного жилья и увеличение средних дисконтов от продавцов. Это говорит о временном снижении интереса россиян к рынку готового жилья, пояснил эксперт.

В первой половине декабря в пяти городах-миллионниках было зафиксировано снижение цен на вторичное жилье. Первое место занял Краснодар, где медианная цена 1 кв. м составила 120 тыс. руб., что на 0,3% меньше ноябрьского показателя.

Второе место в рейтинге со снижением на 0,2% разделили Москва (до 338 тыс. руб.) и Пермь (до 100 тыс. руб.). На третьем месте оказались Екатеринбург (до 116 тыс. руб.) и Волгоград (до 96 тыс. руб.), где показатель уменьшился на 0,1%.

В Новосибирске (115 тыс. руб.), Омске (105 тыс. руб.) и Челябинске (96 тыс. руб.) средняя стоимость 1 кв. м осталась неизменной.

Максимальный рост медианной цены по сравнению с ноябрем зафиксирован в Самаре. Там показатель увеличился на 1,3%, и составил 115 тыс. руб. В Нижнем Новгороде отмечен рост на 1%, до 135 тыс. руб., говорится в исследовании.

По данным экспертов, в ноябре цены на вторичную недвижимость городов-миллионников также продолжали стагнировать. По сравнению с октябрьскими показателями они изменились лишь на доли процента. Только в Уфе вторичное жилье подорожало почти на 2%.

Напомним, что по данным аналитиков, в ноябре 2024 года цены на новостройки снизились в трех из 16 российских городов-миллионников. В остальных 13 они либо выросли, либо не изменились. Такую динамику связывают с изменением структуры предложения.