Директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов внес предложение о запрете на продажу фастфуда несовершеннолетним россиянам. Обращение он направил в Госдуму, Совет Федерации и Министерство здравоохранения РФ.

Орлов отправил соответствующие письма председателю Совфеда Валентине Матвиенко, председателю Государственной думы Вячеславу Володину и главе Минздрава Михаилу Мурашко.

В обращении он попросил дать оценку целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета на продажу фастфуда лицам, не достигшим 18 лет, по аналогии с алкогольной и табачной продукцией.

По мнению Орлова, такие ограничения положительно отразится на самочувствии и внешнем виде подрастающего поколения и состоянии здоровья нации в целом. Он отметил, что пищевое поведение формируется в раннем возрасте.

Также Орлов указал на опасность потребления фастфуда, которая, по его мнению, заключается в том, что организм ребенка привыкает получать большее количество энергии, не успевая при этом ее тратить.

«Таким образом, многие подростки вступают во взрослую жизнь, уже имея избыточную массу тела и предпосылки для развития сердечно-сосудистых заболеваний», — уточнил директор ИИПСП.

Ранее сообщалось, что американская сеть кофеен Starbucks обновила внутренние правила и ввела ограничения на нахождение внутри заведений и использование туалетных комнат в кафе. Руководство сети объяснили изменения новой политикой, направленной на повышение безопасности и качества обслуживания. Также в Starbucks заявили о намерении бороться с сокращением покупательского трафика.