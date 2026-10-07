Основатель стартапа Conway Research Сигил Вен запустил закрытую бета-версию ИИ-ассистента Underdog. Приложение целиком работает на устройстве пользователя и личные данные не покидают его периметр. Сейчас доступны версии для Mac и Windows, версии для Linux, iPhone и Android разработчик обещает позже.

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В основе ассистента лежит движок Husky, который Вен написал для быстрого запуска моделей на собственном железе. По его словам, Husky пересылает между центральным и графическим процессорами меньше данных, чем конкурирующие движки для локального запуска. Ключи доступа к почте и другим аккаунтам, к которым пользователь разрешает обращаться ассистенту, хранятся в зашифрованном виде.

Underdog работает на дообученной версии китайской «рассуждающей» ИИ-модели Qwen3.8−27B. Она заметно меньше нейросетей, которые работают в «облаках». Вен утверждает, что по ряду бенчмарков модель сопоставима с Claude Opus 4.6, который полгода назад входил в число лидеров по качеству ответов.

Этого, по мнению Вена, хватает для повседневных задач: подбора товаров или помощи с домашними заданиями по математике. Он также рассчитывает, что возможности малых локальных моделей будут расти.

Разработчик обещает, что приложение будет бесплатным и никогда не получит рекламы. У компании нет расходов на оплату вычислений стороннему провайдеру, поэтому, как объяснил Вен, подписка ему не нужна. Доход Underdog планирует получать иначе: он будет брать небольшую долю с платежей, которые ассистент проводит через платежную инфраструктуру Stripe, по аналогии с интерчейнджем.

Одним из ангелов проекта стал сооснователь Stripe Патрик Коллисон. Схема, по замыслу автора, исключает интерес к данным пользователя, ведь выручка зависит от платежей, а не от рекламы.

Продукт выходит на рынок, где уже работают ассистенты Muse** от Meta* и Instinct. Политики конфиденциальности ряда игроков допускают сбор данных о пользователях. Эти данные могут передаваться рекламодателям и третьим лицам или использоваться для обучения моделей.

Для ассистента риск выше, чем для других приложений: чтобы быть полезным, ему нужен доступ к сведениям о здоровье, финансах и детях. В своем манифесте Вен задает вопрос, почему использование ИИ должно требовать отказа от приватности.

Вен — 23-летний программист-самоучка, который в 17 лет переехал в Кремниевую долину и жил в «хакерском доме» вместе с исследователем Андреем Карпаты. Там он работал рядом с основателем Perplexity Аравиндом Шринивасом и исследователем OpenAI Ноамом Брауном и тестировал ранние версии инструментов, которые позднее стали Claude, Midjourney, GPT-3 и Stable Diffusion.

В Conway Research уже инвестировали Andreessen Horowitz, Khosla Ventures, Hummingbird, SV Angel и Anthology Fund, партнерский фонд Menlo Ventures и Anthropic. Объем привлеченных средств стартап не раскрывает.

*экстремистская организация, запрещенная на территории РФ,

**продукт экстремистской организации, запрещенной на территории РФ

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