Стартап Recursive Superintelligence заключил с Amazon Web Services (AWS) многолетний контракт на использование облачных мощностей стоимостью $410 млн, сообщил TechCrunch. В рамках соглашения компания будет использовать инфраструктуру AWS для своей системы автоматизированных ИИ-исследований. На один этот контракт придется почти две трети всего привлеченного стартапом финансирования.

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Recursive вышла из стелс-режима в мае 2026 года и тогда же объявила о привлечении $650 млн. Стартап разрабатывает ИИ-системы, которые должны самостоятельно проводить эксперименты и на их основе улучшать себя в непрерывном цикле. Такой подход требует значительных вычислительных ресурсов, а соглашение с AWS позволит компании подключать дополнительные мощности по мере развития проекта.

Основатель и гендиректор Recursive Ричард Сочер заявил TechCrunch, что в ближайшие годы стартап рассчитывает заключать еще более крупные контракты на вычислительные мощности. Поэтому нынешнее соглашение на $410 млн, по его оценке, может оказаться одним из самых скромных. По словам Сочера, Recursive направляет на инфраструктуру средства, которые в обычной технологической компании пошли бы на расширение команды и операционные расходы. Стартап рассчитывает с помощью ИИ автоматизировать значительную часть разработки собственных продуктов.

Amazon не стала инвестором Recursive и не получила долю в ее капитале. Этим соглашение отличается от распространенной среди крупных ИИ-лабораторий модели, при которой облачный провайдер одновременно вкладывается в компанию и предоставляет ей вычислительные мощности.

При этом сотрудничество не ограничится доступом к облачным мощностям. Recursive и AWS вместе разработают инфраструктуру, рассчитанную на масштабные автоматизированные ИИ-исследования, сообщил вице-президент AWS по работе со стартапами и венчурным капиталом Джейсон Беннетт.

Рекурсивное самосовершенствование ИИ (RSI) уже давно называют возможной точкой перелома для отрасли. Часть экспертов полагает, что системы, способные улучшать себя без участия человека, резко ускорят технологический прогресс. Однако единого понимания того, какие именно возможности позволяют отнести систему к RSI, до сих пор нет. По мере того как этим направлением занимается все больше лабораторий, границы понятия остаются размытыми.

Recursive рассчитывает использовать RSI не только в исследованиях, но и при создании продуктов для пользователей. Первые практические результаты этой работы стартап планирует показать примерно в октябре 2026 года, сообщил Сочер. Что именно готовит компания, он не уточнил.

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