Выручка столичных арт-компаний составила 5,85 млрд руб. в 2024 году, что на 63,5% больше, чем в 2019-м, а доходы дизайнерских организаций достигли 946,1 млрд руб., увеличившись на 44% с 2021 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Арт-индустрия столицы объединяет 2,8 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей. Сюда входят мастерские, галереи, культурные пространства и образовательные проекты, например курсы и мастер-классы по арт-менеджменту.

Ключевую роль в поддержке отрасли играют креативные кластеры, такие как «Винзавод», «Флакон», «Зотов» и ЦТИ «Фабрика», предоставляющие площадки для проектов. Особое внимание уделяется цифровому искусству, которое открывает новые перспективы для развития.

Сегмент дизайна также показывает положительную динамику: с 2021 по май 2025 года число компаний в сфере интерьера и дизайна выросло на 18,5%, достигнув 21,5 тыс. организаций. Для продвижения их продукции Агентство креативных индустрий Москвы реализует программы-акселераторы, направленные на интеграцию дизайнерских решений в повседневную жизнь москвичей и жителей других регионов.

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Ранее Собянин сообщил, что в целом выручка компаний креативного сектора в Москве в 2024 году увеличилась на 103,8% по сравнению с 2019-м и составила 6,7 трлн руб. Мэр тогда добавил, что за последние пять лет количество организаций и индивидуальных предпринимателей в этой сфере выросло на 11,7% и превысило уже 113 тыс.

Правительство разрабатывает долгосрочную стратегию развития креативной экономики. На данный момент есть 16 направлений — это перспективные сферы, которые основаны в первую очередь на интеллектуальной деятельности. По итогам прошлого года вклад креативной экономики в ВВП России превысил 4%. Это 7,5 трлн рублей. К 2030 году показатель должен достичь 6% ВВП страны.