Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) сообщила о росте чистой выручки в 2025 финансовом году на 31,6%, достигнув 3809,1 млрд новых тайваньских долларов (около $120,3 млрд). Это один из самых высоких показателей роста за последние годы, чему способствовал активный спрос со стороны технологического сектора.
Выручка TSMC за декабрь составила 335 млрд новых тайваньских долларов (около $10,6 млрд), что на 2,5% меньше, чем в ноябре. В годовом выражении показатель вырос на 20,4%. Такие колебания обусловлены сезонными факторами, при этом общий уровень заказов остается высоким.
В четвертом квартале 2025 года выручка TSMC выросла на 20,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1046,08 млрд новых тайваньских долларов (около $33,04 млрд). Этот результат превысил ожидания рынка и оказался выше консенсус-прогноза аналитиков в $32,72 млрд, при этом вписавшись в ранее объявленный компанией диапазон прогнозов от $32,2 млрд до $33,4 млрд.
Рост финансовых показателей обеспечен устойчивым спросом на передовые полупроводниковые решения: интерес к вычислительным мощностям для систем искусственного интеллекта продолжает компенсировать замедление спроса на чипы для потребительской электроники, включая планшеты и другие устройства.
Поддержанный высокими показателями выручки, рост TSMC также отразился на ее котировках: по итогам прошлого года акции на Тайваньской фондовой бирже подорожали на 44,2%, что значительно превысило рост широкого фондового индекса в 25,7%. Инвесторы положительно оценивают компанию как ключевого поставщика для крупнейших мировых технологических гигантов.