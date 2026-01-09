Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC) сообщила о росте чистой выручки в 2025 финансовом году на 31,6%, достигнув 3809,1 млрд новых тайваньских долларов (около $120,3 млрд). Это один из самых высоких показателей роста за последние годы, чему способствовал активный спрос со стороны технологического сектора.

Daniel Pantu, Unsplash

Выручка TSMC за декабрь составила 335 млрд новых тайваньских долларов (около $10,6 млрд), что на 2,5% меньше, чем в ноябре. В годовом выражении показатель вырос на 20,4%. Такие колебания обусловлены сезонными факторами, при этом общий уровень заказов остается высоким.

В четвертом квартале 2025 года выручка TSMC выросла на 20,45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 1046,08 млрд новых тайваньских долларов (около $33,04 млрд). Этот результат превысил ожидания рынка и оказался выше консенсус-прогноза аналитиков в $32,72 млрд, при этом вписавшись в ранее объявленный компанией диапазон прогнозов от $32,2 млрд до $33,4 млрд.

Рост финансовых показателей обеспечен устойчивым спросом на передовые полупроводниковые решения: интерес к вычислительным мощностям для систем искусственного интеллекта продолжает компенсировать замедление спроса на чипы для потребительской электроники, включая планшеты и другие устройства.

Поддержанный высокими показателями выручки, рост TSMC также отразился на ее котировках: по итогам прошлого года акции на Тайваньской фондовой бирже подорожали на 44,2%, что значительно превысило рост широкого фондового индекса в 25,7%. Инвесторы положительно оценивают компанию как ключевого поставщика для крупнейших мировых технологических гигантов.