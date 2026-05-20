Российская индустрия медицинских технологий снова ускорилась после периода замедления. По итогам 2025 года совокупная выручка крупнейших участников рынка увеличилась на 21,4% и достигла 60,6 млрд руб. Драйверами стали сразу несколько направлений — от телемедицины и медицинского ПО до производителей бионических протезов и высокотехнологичного оборудования.

По данным Smart Ranking, быстрее всего вырос сегмент медицинских устройств. Производители сложной техники и реабилитационных решений нарастили обороты более чем на треть. Речь идет о компаниях, которые выпускают бионические протезы, нейрохирургическое оборудование, кардиосистемы и другие высокотехнологичные изделия. Участники рынка связывают эту динамику с расширением программ импортозамещения и усилением господдержки отечественных разработчиков.

Крупнейшим сегментом остается телемедицина. Ее объем достиг 21 млрд руб., а доля на рынке выросла до 35%. Спрос на дистанционные медицинские сервисы поддерживают более доступные цены по сравнению с офлайн-консультациями, развитие экосистемных сервисов и внедрение цифровых решений в страховании и лабораторной диагностике.

Рынок специализированного ПО для медицины тоже прибавил. Хотя его доля в общей структуре немного сократилась, суммарная выручка разработчиков превысила 16 млрд руб. Во многом сегмент поддержали государственные контракты и продолжающаяся цифровизация системы здравоохранения.

Крупнейшим игроком рынка осталось «СберЗдоровье», увеличившее выручку до 13,4 млрд руб. В число лидеров также вошли «Моторика», «Цифромед», «Доктис» и страховая компания «Лучи». Самую высокую динамику показал телемедицинский сервис «Просебя»: его выручка выросла более чем в шесть раз за год.

Эксперты отмечают, что рынок постепенно переходит от быстрого запуска новых сервисов к масштабированию и встраиванию технологий в повседневную медицинскую практику. Компании адаптировались к изменившимся экономическим условиям и начали активнее вкладываться в развитие уже работающих решений.

Одним из главных драйверов рынка становится искусственный интеллект. В «СберЗдоровье» сообщили, что количество обращений к ИИ-ассистенту на базе GigaChat в первом квартале 2026 года увеличилось в 6,3 раза год к году. Сейчас такие системы уже обрабатывают заметную часть первичных медицинских запросов пользователей.

Еще один источник роста — рынок технических средств реабилитации. В «Моторике» отмечают, что спрос на современные протезы поддерживают электронные сертификаты, которые упрощают получение устройств, а также расширение государственных программ помощи пациентам.

Участники рынка при этом предупреждают, что дальнейшее развитие отрасли сдерживают высокая стоимость кредитов и нехватка специалистов на стыке медицины, инженерии и ИТ. Особенно остро кадровый дефицит ощущается в сегментах, связанных с нейротехнологиями и разработкой сложного медицинского оборудования.

По прогнозам аналитиков, уже по итогам первого полугодия 2026 года рынок медицинских технологий в России может прибавить еще 15–17%. Основной рост ожидается во второй половине года, когда начнется исполнение крупных контрактов и расширятся государственные закупки.

