Группа компаний «О’Кей», крупный российский ретейлер, опубликовала операционные результаты за третий квартал и период с января по сентябрь 2024 года. Из данных следует, что выручка группы компаний за девять месяцев увеличилась на 5,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 155,576 млрд руб.

Чистая розничная выручка гипермаркетов «О’Кей» за девять месяцев выросла на 1,6% и составила 102,67 млрд руб. против 101,013 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. За третий квартал показатель увеличился на 1%. С начала года чистая розничная выручка сети дискаунтеров «ДА!» выросла на 14,3% в годовом выражении, до 52,9 млрд руб. Рост прибыли за третий квартал составил 11,5%.

Ключевым событием за девять месяцев компания назвала завершение смены депозитария для программ глобальных расписок. С 12 августа 2024 года группа назначила новым депозитарием RCS Group.

Группа «О’Кей» была основана в Санкт-Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. По состоянию на 30 сентября в группу входят 296 магазинов в России (77 гипермаркетов и 219 дискаунтеров). Основные бенефициары ретейлера — Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 49,11% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 34,14% компании через GSU Ltd.

Ранее сообщалось, что акционеры нидерландской X5 Retail Group N.V. (бывшая головная компания «ИКС 5») проголосовали за получение компенсации от российской стороны за нераспределенные бумаги компании. Решение было принято на собрании акционеров 1 ноября.