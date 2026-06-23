Совокупная выручка крупнейших российских сервисов знакомств по итогам 2025 года выросла на 25%, до 6,2 млрд руб. При этом привычная модель онлайн-дейтинга начала терять привлекательность. Пользователи все меньше готовы бесконечно листать анкеты и вести долгие переписки, которые не заканчиваются встречами или отношениями.

По оценке Smart Ranking, на «VK Знакомства», Mamba и Twinby пришлось 75% совокупной выручки сегмента. Масштабная аудитория помогает лидерам чаще находить подходящие пары для пользователей и привлекать новых клиентов. Большие ресурсы также позволяют им активнее вкладываться в продвижение, рекомендательные алгоритмы и развитие новых функций.

Пространство для роста сохраняется и у небольших сервисов, которые предлагают знакомиться через совместные мероприятия, общие интересы или профессиональное общение. Такие форматы отвечают запросу пользователей на более естественный первый контакт и содержательное взаимодействие.

Замедление роста аудитории наблюдается не только в России, но и на мировом рынке дейтинга. Пользователи устают от поверхностного выбора партнеров и переписок, которые редко приводят к реальным отношениям. Поэтому компании развивают персонализированные рекомендации, проверку профилей и инструменты, помогающие быстрее переходить от общения в приложении к личным встречам.

Читайте также Стало известно, сколько россиян встречали начальников на сайтах знакомств

Основательница и CEO Fitil Наталия Куденко считает российский рынок дейтинга незрелым. По ее мнению, большинство сервисов по-прежнему используют устаревшую модель с бесконечными свайпами и зарабатывают прежде всего на времени, проведенном пользователями в приложении. Полноценная конкуренция начнется тогда, когда платформы будут бороться за качество знакомств и их результат, а не за количество скачиваний.

Уход Tinder из России в июне 2023 года ускорил перестройку рынка и освободил место для других платформ. По словам директора по маркетингу Masked Love Лидии Хомченко, аудитория бывшего лидера не перешла в одно приложение, а распределилась между несколькими сервисами.

Основатель Radaro Константин Домашнев назвал еще одним последствием расширения аудитории снижение качества анкет. По его словам, в погоне за ростом сервисы упростили регистрацию и смягчили модерацию. Из-за этого пользователям стало сложнее находить подходящих собеседников, а доверие к платформам снизилось.

Читайте также Маркетплейс по продаже личного времени: как Meet for Charity за 10 лет превратила светские знакомства в индустрию с оборотом 150 млн рублей

Глава дейтинговых сервисов VK Игорь Кузнецов, в свою очередь, отметил расширение аудитории и ослабление стигмы вокруг онлайн-знакомств. Если раньше такие приложения ассоциировались прежде всего с молодежью из крупных городов, то теперь ими активно пользуются люди разных возрастов и жители регионов. Многие приходят туда не только ради романтических отношений, но и для поиска друзей или новых знакомств.

При этом у рынка сохраняется пространство для дальнейшего роста. По данным SuperJob, только каждый двадцатый россиянин познакомился со своим партнером через дейтинг-сервисы. Еще одним фактором может стать изменение возрастной структуры населения. Основатель «Первого центра брака и семьи» Денис Шилкин отметил, что основную аудиторию сайтов знакомств и брачных агентств составляют люди от 30 до 40 лет, а численность этой группы, по его оценке, приближается к пику. Старение населения, считает эксперт, также может постепенно расширить аудиторию дейтинг-услуг.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.