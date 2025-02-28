Новое исследование показывает, что умеренная и интенсивная физическая активность может значительно снизить риск развития деменции, инсульта или даже тревожности, тогда как чрезмерное сидение увеличивает его.

Упражнения и здоровье мозга

Согласно предварительному исследованию, опубликованному 27 февраля 2025 года, у людей, которые занимаются умеренной или интенсивной физической активностью, снижается риск развития деменции, инсульта, тревожности, депрессии и расстройств сна.

Результаты исследования будут представлены на 77-м ежегодном собрании Американской академии неврологии, которое пройдет с 5 по 9 апреля 2025 года в Сан-Диего в режиме онлайн.

Исследование также показало, что чем больше времени человек проводит сидя, тем выше у него риск развития одного из указанных заболеваний.

Путь к снижению риска заболеваний

«Это исследование подчеркивает роль физической активности и малоподвижного образа жизни как изменяемых факторов, которые могут улучшить здоровье мозга и снизить подверженность этим заболеваниям, — сказал автор исследования Цзя-И Ву, доктор медицины из Университета Фудань в Шанхае, Китай. — Многообещающе думать, что поощрение людей к таким изменениям образа жизни может потенциально уменьшить бремя этих заболеваний в будущем».

Из большой базы данных Соединенного Королевства исследователи изучили данные 73 411 человек, средний возраст которых составил 56 лет, которые в течение семи дней непрерывно носили акселерометры для измерения своей физической активности, количества энергии, затрачиваемой ими на занятия, и времени, проводимого ими сидя каждый день.

Измерение расхода энергии

Метаболические эквиваленты (MET) использовались для количественной оценки расхода энергии. Умеренная или интенсивная физическая активность определялась как активность с расходом энергии не менее трех MET, где ходьба или уборка составляли три MET, а более интенсивные упражнения, такие как езда на велосипеде, могли составлять около шести MET, в зависимости от скорости.

Люди, у которых расход энергии был умеренным или интенсивным, имели на 14–40% меньше шансов заболеть пятью заболеваниями, чем те, у кого расход энергии был ниже, в зависимости от того, насколько они были активны.

У людей, у которых не развилось ни одно из этих заболеваний, средний ежедневный расход энергии при умеренной или интенсивной физической активности составил 1,22 килоджоуля на килограмм. Для сравнения: у людей с деменцией этот показатель равен 0,85 килоджоуля на килограмм, с нарушениями сна — 0,95, с инсультом — 1,02, с депрессией — 1,08, с тревожностью — 1,10 килоджоуля на килограмм.

Опасность сидячего образа жизни

Риск развития болезней повышается от 5% до 54% у тех людей, которые проводят сидя больше времени, по сравнению с теми, кто сидит меньше.

«Некоторые предыдущие исследования основывались на сообщениях людей об их собственных уровнях активности, — сказал Ву. — С учетом большого количества участников и использования устройств, обеспечивающих объективные измерения уровней активности, эти результаты будут иметь значение для оценки факторов риска и разработки вмешательств для предотвращения развития этих заболеваний».

Ограничением исследования стало то, что 96% участников были белыми, и результаты могут не распространяться на другие группы населения.

Другое исследование показало, что посещение друзей, вечеринок и церкви может помочь отсрочить развитие деменции, снизив риск на 38%. Ученые из Университета Раша сообщили, что социальная активность способствует сохранению здоровья мозга.