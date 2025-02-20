Компания Regions Development выяснила, что может мотивировать жителей регионов к переезду в Москву, а также узнала об их приоритетах и предпочтениях в области жилья. В исследовании приняли участие 1,5 тыс. россиян. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Оказалось, что для каждого третьего респондента (31%) решающим фактором для переезда становится более широкий выбор культурных мероприятий и развлечений.

Это ставит под сомнение устоявшееся мнение о том, что первостепенное значение имеют работа и социальные гарантии и подтверждает тенденцию к выбору жилья с учетом активного образа жизни и разнообразного досуга.

При этом высокая заработная плата и перспективы карьерного роста также важны для 30% опрошенных, а качественное медицинское обслуживание и образование для детей — для 19%.

Желание сменить обстановку и начать новую жизнь в большом городе играет немаловажную роль для 8% респондентов. А перебраться поближе к родственникам — весомая причина для 7% жителей регионов.

Остальные факторы, связанные с инфраструктурой, московской пропиской, социальными программами, обучением в вузах и открытием бизнеса, играют менее значительную роль (от 1% до 5%). Это говорит о высокой конкуренции в этих сферах и сложности с получением соответствующих льгот и возможностей.

Также эксперты выяснили, какие характеристики жилого комплекса являются наиболее важными для желающих переехать в столицу. Ключевыми факторами при выборе жилья оказались транспортная доступность и стоимость.

Так, 26% респондентов подчеркнули важность близкого расположения ЖК к метро и остановкам общественного транспорта. На втором месте по значимости — доступная стоимость и выгодные условия покупки (22%).

Близость культурно-развлекательных объектов, таких как театры, музеи, концертные залы, кинотеатры, рестораны и клубы, занимает третье место в рейтинге (18%). Это подтверждает растущий спрос на жилые комплексы, интегрированные в городскую культурную среду.

Безопасность и охраняемая территория оказались немаловажными для 11% потенциальных покупателей недвижимости. Такие факторы, как развитая внутренняя инфраструктура, близость парков, репутация застройщика, разнообразие планировок и современные технологии, хотя и являются значимыми, но уступают по приоритетности (от 1% до 7%).

Вероятно, это связано с тем, что современные жилые комплексы все чаще предлагают не просто квартиры, а целую экосистему для жизни, включающую доступ к культурным объектам, развлекательным площадкам и развитой инфраструктуре. Люди стремятся не только к комфортному жилью, но и к насыщенной и интересной жизни, которую может предложить мегаполис.

Коммерческий директор Regions Development Лилия Арцибашева отметила, что результаты исследования демонстрируют, как меняются приоритеты у нового поколения жителей регионов, рассматривающих возможность переезда в Москву.

«Если раньше на первом месте были исключительно работа и материальные блага, то сегодня мы видим ярко выраженный интерес к качеству жизни, насыщенному досугу и возможностям для саморазвития. Близость к культурным и развлекательным объектам становится одним из ключевых факторов при выборе жилья» — заключила она.

Напомним, что в России на протяжении шести лет реализуется проект Минстроя по цифровизации городского хозяйства. Развитие современных технологий способствует созданию «умных городов», где интеграция цифровых решений улучшает качество жизни и повышает безопасность жителей.