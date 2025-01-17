В 2020 году магазин Walgreens заключил соглашение со стартапом Cooler Screens о замене стеклянных дверей холодильников и морозильных камер компании на цифровые экраны. По задумке они должны были отслеживать покупательские привычки и отображать целевую рекламу. Сотрудничество обернулось судебным иском на $200 млн.

Вместо того чтобы отображать товары, имеющиеся в холодильнике, экраны регулярно мерцали, показывали не те продукты, а иногда и вовсе загорались. В результате, Walgreens попыталась досрочно расторгнуть 10-летний контракт с Cooler Screens.

Стартап, не желая идти на уступки, намеренно отключила связь с экранами, расположенными в более чем 100 магазинах Walgreens. Погасшие экраны вынуждали покупателей открывать все двери, чтобы найти то, что они искали.

Но Cooler Screens временно воспрепятствовала их удалению в июне, подав в суд на Walgreens за нарушение контракта, в расчете взыскать $200 млн и требуя, чтобы ее экраны оставались на месте. Walgreens подала встречный иск о возмещении материального ущерба.

Умные двери — лишь одна из ряда ошибок, допущенных Walgreens в последние годы. В ходе отчета о прибылях компании за первый квартал генеральный директор Тим Вентворт признал, что размещение за ними таких товаров, как дезодорант и зубная паста привело к снижению продаж.

Большая часть ассортимента Walgreens оказалась в закрытых витринах в связи с растущим количеством случаев воровства в розничной торговле. Именно на это ссылалась компания, когда закрывала магазины и увольняла работников, чтобы сократить расходы.

Рекламные доходы составили всего 59 центов в день на дверь. В итоге все 10 тыс. дверей все же демонтированы, в то время как планировалось поставить в общей сложности 35 тыс.

Теперь Cooler Screens, переименованная в CoolerX, перестраивает бизнес на программное обеспечение для других типов экранов. Однако единственным крупным клиентом компании является Kroger.

Ранее семья мужчины, который погиб в результате ДТП в 2023 году подала в суд на Tesla. Согласно иску, всему виной «мошенническое введение в заблуждение» технологии компании и ее владельца Илона Маска, которые преувеличивали или делали ложные заявления о системе Autopilot.