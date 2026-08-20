Waymo начала массовый запуск нового роботакси Ojai — компания рассчитывает с его помощью резко нарастить парк и приблизиться к прибыльной модели автономных перевозок. Сейчас автомобили доступны пассажирам в Лос-Анджелесе, Финиксе и Сан-Франциско, а до конца года сервис планирует выйти еще в трех городах США.

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Ojai построен на базе электрического минивэна Zeekr, принадлежащего китайской Geely. Waymo дорабатывает машины в США, устанавливая собственную систему автономного вождения шестого поколения. В салоне также появился новый интерфейс для пассажиров и голосовой помощник на базе Gemini от Google. Сейчас коммерческий парк компании насчитывает около 300 Ojai, а позднее пассажиры смогут выбирать между новым роботакси и привычным Jaguar I-Pace.

Преимущество Ojai для Waymo не только в автономности, но и в экономике. Компания отказалась от Jaguar как основной платформы и перешла к автомобилю, который изначально создавался с учетом практически непрерывной эксплуатации, стоимости обслуживания и возможности массового производства. Система Waymo шестого поколения при этом сделана модульной, чтобы ее можно было устанавливать на разные типы автомобилей.

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Однако китайское происхождение Ojai создает для Waymo дополнительную проблему: американские импортные пошлины увеличивают стоимость каждого автомобиля. После поставки в США машины отправляются на предприятие Waymo в Аризоне, где получают оборудование и технологии автономного вождения.

Масштаб будущего расширения уже заметен по поставкам. Исследовательская фирма MoffettNathanson, отслеживающая автомобильный импорт, оценивает планы Waymo в 5 тыс. Ojai в США к концу 2026 года. Только в июле в страну, по ее данным, ввезли 725 таких машин. Если прогноз сбудется, парк Ojai более чем вдвое превысит нынешнее количество роботакси Waymo на базе Jaguar.

В среду Waymo также объявила о планах запустить Ojai в Денвере, Лас-Вегасе и Сан-Диего. Таким образом, компания постепенно превращает роботакси из технологического эксперимента в масштабируемый транспортный бизнес.

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