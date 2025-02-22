На прошлой неделе правительство предложило обязать пользователей интернет-платформ проходить идентификацию через «Госуслуги». В объединенной компании Wildberries и Russ считают, что эта мера заблокирует международное развитие онлайн-торговли.

Маркетплейсы также предупредили о риске пропажи товаров иностранных продавцов. В Avito беспокоятся о возможном уходе части пользователей на другие ресурсы.

15 февраля правительство внесло в Госдуму законопроект «О создании государственных информационных систем по противодействию правонарушениям (преступлениям), совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий».

Законодатели предлагают внести изменения в несколько десятков законов и нормативно-правовых актов, которые будут направлены на борьбу с кибермошенничеством.

В том числе предлагается обязать пользователей интернет-платформ проходить идентификацию через «Госуслуги». Мера затронет интернет-площадки, доступ к которым в течение суток имеют более 200 тыс. пользователей из России.

Представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко пояснил, что обычных покупателей это не коснется. «Данные о таких пользователях будут скрыты. Но разместить мошенническое объявление, притворившись другим пользователем, будет сложнее.

Он отметил, что данная мера коснется только крупных маркетплейсов, досок объявлений, сайтов по поиску работы и предложению услуг, но не рядовых покупателей.

Представитель Wildberries заявил, что принятие этой нормы приведет к резкому сокращению предложения иностранных товаров на российских площадках и создаст преференции для иностранных маркетплейсов.

Он назвал инициативу дискриминационной, и выразил беспокойство о блокировке международного развития компании, в том числе налаженного бизнеса в семи странах и планов развития маркетплейса на новых рынках. Представитель компании подчеркнул, что аналогичная ситуация сложится и у других крупных игроков российского e-commerce.

В Wildberries пояснили, что для большинства иностранных продавцов аутентификация через «Госуслуги» недоступна, поскольку им будет тяжело разобраться в нюансах регистрации, а подтверждение учетной записи и доступ к сайту без физического присутствия в России невозможно.

Представитель интернет-платформы отметил, что случаи несанкционированного доступа третьих лиц в личные кабинеты покупателей или продавцов единичны. Площадка уже использует авторизацию через «Госуслуги» «для ряда операций, требующих однозначной идентификации пользователя».

Возможными последствиями принятия такой инициативы обеспокоены и в Avito. «Новый законопроект предполагает, что любой пользователь, перед тем как продать свои джинсы или детскую коляску на сайте объявлений, должен будет пройти верификацию» — сказал представитель этой площадки.

Внутренние опросы компании показывают, что ради единичных продаж более половины граждан откажутся проходить такую процедуру. Причем 40% продавцов в этом случае перейдут на другие каналы продаж — соцсети и мессенджеры. Это крайне негативно отразится на безопасности как их самих, так и их персональных данных, указывает представитель Avito со ссылкой на данные опроса ВЦИОМа.

По мнению представителя Avito, более эффективным решением для достижения целей законопроекта могло бы стать внедрение обязательной верификации бизнеса и пользователей, которые имеют признаки недобросовестного поведения.

По оценке Avito, аккаунт на «Госуслугах» имеют менее 50% субъектов малого и среднего предпринимательства, поэтому целесообразно предоставить для них возможность проходить верификацию альтернативными способами, например через банковские ID и реквизиты, которые имеют более высокую степень защиты.

Представитель Wildberries подчеркивает, что отрасль онлайн-торговли уже принимает целый комплекс мер по защите пользователей от злоумышленников, а мошенничество в сфере информационных технологий осуществляется преимущественно через фишинг и методы социальной инженерии.

В Wildberries решение проблемы видят в повышении уровня киберграмотности и киберосознанности граждан. В Avito, в свою очередь, заявили, что за счет развития инструментов защиты и вложения в обучение пользователей правилам цифровой гигиены за последние пять лет удалось снизить число обращений с жалобами на злоупотребления со стороны пользователей платформы более чем в 100 раз.

Представители Wildberries и Avito выразили готовность к диалогу с регулятором по вопросам «поиска более сбалансированных решений, учитывающих интересы рынка, потребителей и государства».

Ранее автономная некоммерческая организация по защите прав участников электронной коммерции «Федеральное общество сетевой торговли», представляющее интересы продавцов и владельцев пунктов выдачи заказов, предложила ряд мер по регулированию заказов и возвратов товаров. Маркетплейсы не поддержали инициативу.