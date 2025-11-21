Мессенджер WhatsApp, принадлежащий корпорации Meta*, запускает собственную версию популярной функции — коротких текстовых статусов, известных пользователям Instagram** как «Заметки» (Notes). Это обновление превращает платформу, ориентированную в первую очередь на приватную переписку, в более социальное пространство для быстрого обмена контекстом с контактами.

Пользователи получают возможность публиковать короткие текстовые сообщения, чтобы информировать свои контакты о том, чем они заняты, что у них нового, или делиться мыслями, которые могут послужить началом беседы.

Компания предлагает использовать этот инструмент, например, чтобы объяснить, почему вы не можете ответить на сообщение в данный момент (например, «В полете» или «На важной встрече до вечера»).

В своем блоге WhatsApp отмечает, что эта функция не является чем-то принципиально новым для платформы. Напротив, она возрождает самую первую функциональность приложения. До того как WhatsApp стал синонимом безопасного и конфиденциального обмена сообщениями, он изначально позволял пользователям делиться именно такими короткими статус-обновлениями.

Ключевые особенности и настройки приватности:

● Обновление делает статус «О себе» гораздо более заметным в интерфейсе. Теперь его можно будет видеть в верхней части экрана каждого личного чата, а также в профиле пользователя.

● Чтобы начать диалог, на статус можно нажать — это откроет личный чат с этим человеком, где его статус будет автоматически процитирован, что упрощает ответ по теме.

● По аналогии с Instagram Notes, статус «О себе» является временным и по умолчанию исчезает через 24 часа.

Пользователи получают полный контроль:

○ Таймер: можно вручную установить, чтобы статус исчезал быстрее (например, через 8 часов) или оставался дольше (до 30 дней).

○ Аудитория: можно выбрать, кто видит обновление: «Все» или «Только мои контакты».

На момент запуска функционал WhatsApp «О себе» уступает «Заметкам» в Instagram, которые поддерживают не только текст, но и короткие зацикленные видео, а также интеграцию с музыкой, отмечает TechCrunch. Однако в WhatsApp намекают, что если функция получит широкое распространение, в будущем она может быть дополнена аналогичными мультимедийными возможностями.

Постепенный глобальный релиз новой функции для пользователей мобильных приложений начался на этой неделе.



* — признана в России экстремистской и запрещена;

** — принадлежит Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена.